黃國昌清廉神話遭重擊！詹凌瑀：咆哮英雄淪吃相難看政客

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨主席黃國昌涉貪案，有金主向檢調承認，曾受黃請託，匯款1千萬元至凱思國際，之後遭轉注資《民報》，坐實黃是凱思和《民報》的幕後掌控者。媒體人詹凌瑀今（16）日說，金主戳破黃的清廉神話，黃已從為正義咆哮的英雄，淪為精於算計且吃相難看的政客。

據《鏡週刊》報導，黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現破口，一名傳產金主向檢調證實，2022年曾受黃請託，匯1千萬元至凱思，凱思隨即將錢匯入《民報》（目前已更換經營團隊）；該金主稱，黃才是凱思幕後老闆，李麗娟只是聽命行事的掛名負責人。而黃的L姓姻親與李先後共匯款1百萬元在2021年成立凱思，L姓姻親就是黃小姨子高翬的表弟賴以強，為黃的姻親表弟，黃的妻子高翔還一度安插賴在黃身邊當助理。

詹凌瑀發文表示，黃國昌長期以來在政壇構築的「道德長城」，在週刊核彈級的報導中，已然全數崩塌。這不是單純的政治獻金爭議，而是一場精心設計的洗錢、詐欺與權錢交易的醜聞。

詹凌瑀說，金主倒戈，戳破清廉神話，最諷刺的打擊往往來自最親近的人。一名長年資助黃國昌、金額逼近一億元的台派金主，終於看不下去這場荒謬劇，親自向檢調證實了「錢就是給黃國昌的」。金主坦承自己像「土地公」般有求必應，而黃卻用高翔表弟、安親班老師李麗娟當作「白手套」和「人頭」，成立凱思國際來隱匿資金流向時，那個在立法院高舉揭弊大旗的戰神，原來私底下才是最懂玩弄巧門的藏鏡人。

詹凌瑀直言，更令人寒心的是，報導揭露了黃國昌涉嫌將公權力「標價出售」，黃一邊拿著與鏡電視有宿怨的企業主透過人頭匯入的千萬資金，一邊就在立法院瘋狂質詢羞辱鏡電視；黃一邊收受臺雅集團的匯款，一邊在國會自爆「幫了臺雅很多忙」。這已經不是選民服務，這是赤裸裸的「拿錢辦事」，將神聖的國會殿堂變成了他個人尋租的交易所。

詹凌瑀也說，黃國昌平時最愛痛批媒體亂象、高喊隱私權，私底下卻是「狗仔隊」的幕後大老闆。黃利用凱思國際豢養狗仔跟監政敵，掌握黑資料進行政治勒索，甚至連「求真民調」都是黃左手出資、右手發布數據的製造局。這種「嚴以律人、寬以待己」的雙重標準，不僅無恥，更是對民主機制的徹底踐踏。

詹凌瑀認為，黃國昌犯罪事實的骨牌效應已經開始，隨著金主認罪、人頭曝光、金流對價關係浮上檯面，黃過去引以為傲的法律專業，如今全變成了鑽營漏洞的證據。當防火牆一個接一個倒下，大眾看到的不再是那個為了正義咆哮的英雄，而是一個精於算計、吃相難看的政客。這一次，再大聲的咆哮，恐怕也蓋不住金錢流動的聲音了。

詹凌瑀最後補充說，L姓表弟果然是她之前提過的賴以強，「那位高翔安插在辦公室監督她老公跟所有同仁的傢伙，平常扮豬吃老虎，一臉無害樣，真實身份就是爪耙子，想了就全身發毛」。

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

