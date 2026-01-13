黃國昌準備返台！訪美期間紐時稱關稅降至15% 秀背影照畫面曝

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨立院黨團總召、黨主席黃國昌，親自率團拜訪美國華盛頓，並接連拜會白宮國安會、AIT總部，就是要討論國防與關稅議題，但在出訪之際今（13）日傳出台美貿易接近完成，更將台灣關稅降至15%的消息，引起外界高度關注。稍早黃國昌人已芝加哥機場，準備結束華府拜會之行搭機返台，更秀出他從AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑的照片，相關畫面也曝光。

黃國昌台灣時間13日宣稱，過去十幾個小時中，密集拜會聯邦政府和中央部會，針對國人關心的高關稅以及軍購問題，廣泛真誠交換意見，也表達許多台灣人民共同關心的議題及憂慮，「這次收穫的詳細細節，等到返台以後，我們會舉行記者會跟社會大眾清楚報告」。

話鋒一轉，黃國昌說，令人非常遺憾的是，他人都還沒有回到台北，結果就有一些民進黨御用的記者寫手，紛紛引據所謂華府不知名消息人士的來源，進一步捏造一些根本沒有發生過的廢話，試圖帶風向。

快新聞／黃國昌訪美有效嗎？美媒曝關稅降至15% 曝遠眺華盛頓紀念碑照

黃國昌率團赴美國華盛頓背影照。（圖／民眾黨提供）

他又稱，民眾黨向來以國家利益放在政黨利益之上，當台灣內外交相迫、執政黨選擇擺爛的時候，在野黨有責任要撐起國家，「我們會繼續以這樣的信念跟價值跟大家一起努力」。

不過，值得注意的是，黃國昌訪美談關稅之際，《紐約時報》引述幾名知情人士的消息，指出台美貿易接近完成，將台灣關稅降至15%，而條件是台積電承諾增加投資設廠。

