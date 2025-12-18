黃國昌演講喊「看過我直播舉手」！下秒尷尬：哇這麼少？

政治中心／周孟漢報導



民眾黨主席黃國昌多年來經常透過Youtube頻道直播，與選民們對話，談論政治相關議題。不過，本想藉著自媒體讓更多年齡層的人了解到國家大事，但黃國昌17日到中國文化大學演講時，問台下學生「有看過我直播的請舉手！」沒想到台下舉手的數量卻完全不到他預期，讓他嚇到不小心脫口喊「哇！這麼少？」，尷尬一曝全被拍下。





黃國昌經常透過直播與選民互動。（圖／民視新聞網）





黃國昌17日到中國文化大學演講，主題為「打開國會的門：政策、制度與學權的對話」，但放眼望去，雖不少學生到場聆聽，但位置依舊沒坐滿，但與過去到東吳大學演講時不同的是，這次開放不僅讓學生拍照錄影，還同時在自己的Youtube頻道開直播給外界檢視。

黃國昌赴文大演講自信喊「看過我直播舉手」！一看台下尷尬了：哇這麼少？

黃國昌問學生「有看過我直播的請舉手！」沒想到舉手數量卻不到他預期。（圖／翻攝Youtube頻道《黃國昌》）





不過，就在演講進行到回答問題環節時，黃國昌認為現場時間不夠完整回答學生問題，因此便問現場「禮拜一晚上有看過我直播的請舉手！」，沒想到台下舉手的數量卻不到他預期，讓他嚇到脫口喊「哇！這麼少？」，接著火速救場表示「等一下手機拿起來，YT打開來，訂閱按下小鈴鐺」，順利化解尷尬場面，並強調未來會開直播來解釋。









