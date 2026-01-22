黃國昌為何拉高戰場嗆邀賴清德辯論？她曝真相：模糊洩密案政治責任

記者李鴻典／台北報導

藍白持續杯葛中央總預算，行政院長卓榮泰21日要求與立法院就總預算進行直接辯論。民眾黨主席、立委黃國昌開嗆，要卓榮泰「好膽麥走」，稱要比照大選辯論模式，由各大新聞台協調辦理，並全程網路直播，甚至要求總統賴清德出來跟他辯論。政治評論員吳靜怡則說，表面上是氣勢，實質上卻模糊了對於洩密案的政治責任。

吳靜怡今（22）天撰文寫下，「紫雲黃氏」後代黃嫌將國安機密資料涉違法帶出後，黃國昌為何又選擇拉高戰場、點名卓榮泰與賴清德辯論？

吳靜怡說，黃國昌解釋不小心把國安機密帶出場，不只沒有公開道歉，還在那邊高喊總預算「公開辯論」、要求「直播對決」時，民眾都好奇他為什麼要換戰場？

吳靜怡指出，行政院早已把話說得很清楚，國會就是最大、最好的辯論平台，制度完整、程序透明，甚至本來就全程直播，但黃國昌的回應，卻是要求「直播單挑」、情緒化叫陣，並進一步點名賴清德出來辯論軍購。把焦點從自己涉嫌進行國安洩密的問題拉到卓榮泰敢不敢辯論、再拉到賴清德要不要出來講，表面上是氣勢，實質上卻模糊了對於洩密案的政治責任。

吳靜怡也提到，自稱為「紫雲黃氏」後代的黃國昌，該不會是上網搜尋後的突發奇想，雖然在相關的黃氏族譜中找不到「黃國昌」三個字，但他卻是特別提起，一方面可能是想趁勢去中國尋根祭祖，另一方面，恐怕是要利用「宗親」來提高自己在新北市的選情，但好心提醒一下黃國昌，還是趕快把自己列入網路的族譜紀錄吧！才不會讓人懷疑，連祖先都要蹭。

吳靜怡強調，聲量可以放大，戰場可以拉高，但國安資料的洩密問題，永遠不能被留在原地，更何況「紫雲黃氏」後代黃國昌有可能到中國尋根，為了避嫌有機密外洩到中國的可能，還是請檢調快速偵辦吧！

