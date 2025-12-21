黃國昌為北車攻擊案哀悼：善良、勇敢是共同語言 盼社會不受恐懼宰制

黃國昌致詞時也先邀請與會者一同哀悼。楊亞璇攝



27歲男子張文19日先後在台北車站、捷運中山站一帶無差別砍殺民眾，並一路闖入誠品南西店，最終於館內墜樓身亡，整起事件共造成4人死亡、11人受傷。民眾黨主席黃國昌今天（12/21）下午出席論壇活動，致詞前為罹難者哀悼，他說，他希望告訴台灣人民的是，越是在這個時候千萬不要讓自己被恐懼所宰制，「善良、勇敢應該是我們共同的語言。」

黃國昌今天下午出席「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇，會前受訪時談到北車隨機攻擊案強調，發生了這麼嚴重的事情，他只希望這個社會此時此刻不要被恐懼所宰制，因為這兩天他觀察到身邊所有的人出門擔心受怕，大家都在問：這個國家怎麼了？這個社會怎麼了？連走在馬路上、進出捷運、走路百貨公司大家都會怕。

黃國昌說，他希望告訴台灣人民的是，越是在這個時候千萬不要讓自己被恐懼所宰制，「善良、勇敢應該是我們共同的語言。」

黃國昌致詞時也先邀請與會者，為週末發生不幸事件罹難的人、受傷的人，祝禱也表示哀悼，接著黃國昌閉眼低頭數秒。

