黃國昌為私利連柯友友都打？她喊：立院的咆哮，難道是金錢交響曲？
記者李鴻典／台北報導
政治評論員吳靜怡今（4）天表示，凱思的內庫一掀開，民眾黨主席黃國昌，臭不可聞！立院的咆哮，難道是金錢交響曲？
吳靜怡指出，黃國昌平日在立法院咆哮如雷，揭弊正義人設立得高高的，誰知這內庫一掀，露出的竟是金錢交響曲的樂章？收了成衣大廠200萬，是不是就幫忙質詢詐騙案、質詢軍服採購，疑似打擊金主對手，這哪裡是為民喉舌，分明就是拿錢辦事？臭不可聞。
吳靜怡說，那200萬的「神祕注資」，據《鏡週刊》爆料，凱思國際今年年中收到臺雅集團沈淳浤的200萬元，來源正是成衣業大咖，巧的是，沈裕雄（沈淳浤父親）才遭詐騙50億元，黃國昌就在立法院質詢法務部長鄭銘謙，秀出簡報質問追贓款的事，還自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？」黃國昌如果真的透過人頭公司凱思國際收錢，這不就是SOGO案翻版？
黃國昌為了私利連柯文哲友好廠商都炮打？牽扯白營千萬採購供應商；吳靜怡還說，黃國昌嗆國防部長顧立雄，質疑數十億元軍服採購案涉弊，另外，還指控「興采實業」獨董洪嵩輝恐涉利益輸送，當時業界知情人士都傻眼。
吳靜怡進一步說明，興采實業同地址也有一間公司叫做「神采時尚」，柯文哲競選總統時的衣服、帽子、外套、木可小物等等破千萬的都是向神采時尚採購，怎麼黃國昌硬是要刻意介入把白友友硬是變成綠友友狂打，而最後，得標的臺南企業居然獨董正巧就是柯文哲假帳案的端木正！黃國昌的咆哮，難道是為金主寀奕國際清障礙？成衣業潛規則多，綁標、轉包司空見慣，但他這一出手，誰信沒對價關係？
吳靜怡也提到，黃國昌是立法院長韓國瑜口中的「人中呂布」，會不會其實是塊「立院髒髒布」？柯文哲恐怕沒想到拿的是一塊髒抹布，怪不得把民眾黨這塊招牌，越擦越髒！
學者葉耀元也說，黃國昌可以轉移焦點以拖待變拖多久呢？我是覺得啦，人不要臉雖然是天下無敵，但是不知道後世會怎麼形容黃國昌/柯文哲/民眾黨呢？
