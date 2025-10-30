黃國昌烏龍爆料再一樁 《鏡週刊》還原國防部防彈衣弊案查證始末

立委黃國昌引用《鏡週刊》過去踢爆內容召開記者會，質疑國防部防彈衣弊案，內容卻指報導用假的國防部回應。對此鏡週刊回應了。

立委黃國昌今（30日）上午召開記者會，對國防部防彈衣弊案提出質疑，他引用《鏡週刊》過去踢爆內容，提到「2022年已質疑國防部為何不依法停權 鏡週刊用假的國防部回應、做假的新聞幫忙廠商洗地」等語，本刊強調報導皆有所本，包括當初向國防部查證過程的對話截圖皆有，反倒是黃國昌未向本刊查證即召開記者會，再次突顯黃國昌揭弊功力不足、尚待磨練，烏龍爆料再添一樁。

本刊在2023年10月12日獨家報導【軍防彈衣爆弊案】系列報導，踢爆國防部軍備局斥資2.4億元採購一批抗彈纖維布，打算作為陸海空三軍防彈背心，承製廠商攻衛公司只花7千多萬就向中國廠商買代工品濫竽充數，由於抗彈效能不佳，恐讓第一線的士官兵無辜犧牲，且握有不肖廠商向中國江蘇中益公司採購纖維布的合約。

隔年6月28日，檢調發動首波搜索行動，本刊也持續追蹤報導「國軍防彈背心用中國爛布料 檢調搜索業者全認了」，橋頭地檢署複訊後，認定該批防彈纖維布遭包商以狸貓換太子手法，用中國製不良品搪塞交貨謀取超過6,000萬暴利，檢方訊後將楊姓業者人分別以50萬元及5萬元交保，足見本刊踢爆內容均屬實。

黃國昌引用本刊報導，並以去年10月30日國防部函覆內容提到，「有關媒體報導國防部回應『依照工程會調解進行程序，所以暫不刊登』乙節，該項陳述並非事實，消息來源亦非來自本部。」黃國昌未向本刊查證，即貿然召開記者會質疑本刊做假新聞，本刊再次強調，報導向來皆有所本，不但多方查證，其中也包括國防部等單位。

以下是國防部官員在出刊前幾天，回覆本刊內容，並附上對話截圖為證。

「有關您詢問的內容，本部說明如下：

1.契約規定廠商應出具產地證明及在國內產製。

2.本部依契約履約督導11次，大同及大眾公司工廠有機具，但現場未生產，無法確認布料在工廠內產製，另廠商亦無法提供原料來源。本部111年接獲檢控後即移送司法偵辦。

3.本案依契約辦理交貨延遲計罰及解約沒收履約保證金，另依工程會調解未刊登政府採購公報。」

本刊報導皆有所本，當初國防部官員向本刊回覆三點聲明，有對話截圖為憑。註：國防部官員頭貼有二名小孩，因此打上馬賽克。

本刊出示3年前與國防部查證的對話截圖，顯示相關報導皆有所本，足見本刊踢爆內容紮實，相形之下，不但看出黃國昌功力太差，對於連日遭爆黨狗駭媒等醜聞仍說不清，企圖模糊焦點卻自亂陣腳，至於國防部函覆說法，則有待內部自行調查。

●本文為涉己新聞

