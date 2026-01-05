黃國昌爆想挑戰賴清德 張景森嗆：狗性不改

▲被黃國昌爆料想選黨主席挑戰賴清德，張景森表示政治狗仔的世界狗性不改，就是能把任何事情都套成選舉劇本。（圖／翻攝自張景森臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（5）日爆料，行政院前政委張景森不爽總統賴清德，計畫民進黨2026大敗後競選黨主席。對此張景森難道自己罵T17、T18處理方式就是要選市長？批評執政黨政策就是要選總統？政治狗仔的世界狗性不改，就是能把任何事情都套成選舉劇本，更嘲諷稱，搞政治應該更有創意一點，應認真考慮加入國民黨或民眾黨，然後參選黨主席，這樣說不定對台灣更好一點。

對於黃國昌稱要挑戰賴清德選黨主席，張景森表示，民進黨是一個民主政黨，如果認為賴清德有些地方做得不對，批評總統有什麼不可以？真不知道這有什麼好說的？問題出在黄國昌狗仔隊狗性不改，但是狗鼻子失靈，可能已經患了嚴重的選舉過敏症。

張景森表示，有這種症狀的狗仔如果躲在他家床底，聽到他抱怨晚餐，可能就會爆料說「他要選家長」；如果躲在街頭，聽到他罵T17、T18的處理方式，聽到他批評台北市的市容景觀，可能會爆料說「他要選市長」；如果看到他批評執政黨某些政策，就會爆料說「他要選總統」！

張景森說，但奇怪的是，最近自己批評黄國昌的中二搗蛋路線和鄭麗文的紅統路線，說他們會把民眾黨和國民黨黨帶向毀滅，這時候狗仔不知道有沒有回報「注意！他要選民眾黨主席！他要選國民黨主席！」

張景森表示，政治狗仔的世界，狗性不改，就是能把任何事情都套成選舉劇本。問題出在那隻鼻子除了選舉，就再也嗅不到人民感受到的香甜苦辣了，不過這倒也提醒自己，搞政治應該更有創意一點，我應該認真考慮是否加入國民黨或民眾黨，然後參選下一任黨主席，「把他們帶到正確的方向，這樣說不定對台灣更好一點！」

