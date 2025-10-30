黃國昌爆料醫院資安演練用中國製品 背後有新潮流大老洪奇昌撐腰

民眾黨團總召黃國昌爆料稱，數國家資通安全會報跨國網路攻防演練，得標的大同醫護使用中國製產品更出具假文件。（攝影／蕭介雲）

民眾黨團總召黃國昌今（30）日爆料稱，數發部要辦理跨國網路攻防演練，結果得標的大同醫護出具假文件，更進口中國製的資通產品，而該公司董事長即為民進黨新潮流大老洪奇昌。

數發部於11月到12月要辦理國家資通安全會報跨國網路攻防演練，黃國昌還原這項國家資通安全研究院的標案為「醫療攻防演練OT場域建置」，在去年11月採最有利標決標。

黃國昌指控，結果大同醫護在去年12月25日交付不實證明文件辦理驗收，違約使用中國製資通設備矇騙驗收，而資安院卻在明知存在重大違失的情況下嚴重放水。

「進口報單」顯示，生產國別都是CN，代表就是中國。（圖片來源／民眾黨團）

後來在12月30日複驗，缺失仍未改善，但後來已逾今年1月6日的改善期止日，依約應予解約結果未解約，拖到3月底才辦理複驗結案。

大同醫護出具非新品，要求國安局調查怎會紅成這樣

黃國昌已掌握契約書指出，依據契約規定，需要是新品，而且不可以是中國製產品；然而，大同醫護出具最重要的兩項全是非新品，「用眼睛看就知道是舊的，但還出示新品證明書，就是行使偽造文書罪。」

大同醫護出具最重要的兩項全是非新品，遭批行使偽造文書罪。（圖片來源／民眾黨團）

黃國昌並出示「進口報單」顯示，生產國別都是CN，代表就是中國，資安院將總統賴清德所稱「資安就是國安」當作是笑話，大同醫護已經囂張到不演了。

黃國昌痛批無法無天，不是該移送法辦？他請國安局調查大同醫護怎會紅成這樣？行政院為防中國駭客攻擊，卻買中國製產品，這是那門子黑色星期五的笑話？資安院一路放水，大同醫護也早就該停權了，據他掌握，現在內部在串供要對外表示，「大家都不知道，這是單純的疏失。」

批資安院一路放水又串供，遇洪奇昌就再次雙標？

「這是納稅人的錢，不是黨庫。」黃國昌說明，為何無論是數發部或是資安院都對大同醫護如此禮遇，理由非常簡單，除了目前其母公司大同公司董事長是三立集團董事長張榮華，大同醫護的董事長更為洪奇昌，他是賴清德的師父。

大同醫護進口國外資通產品，竟然自己出具產品保固書？（圖片來源／民眾黨團）

黃國昌質疑，面對這些皇親國戚們，數發部長林宜敬敢處理嗎？是否應全面徹查並且追回補助？還是因為面對的是「赴中交流」連陸委會副主委梁文傑都不敢造次的洪奇昌，就要再次雙標？

黃國昌強調，除了今天揭露的採購弊案以外，近兩年大同醫護還有取得包括國防部軍醫局、海軍司令部、軍事情報局的採購標案，這些「綠友友」蠹蟲如果沒有清除乾淨，還適合繼續由這種明目張膽違法亂紀的廠商，取得涉及國安的標案嗎？

