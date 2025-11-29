黃國昌爆遭日政客拒見！「孤單1人坐候機室」全被拍

政治中心／周孟漢報導



民眾黨主席黃國昌日前率青年訪團前往日本，沒想到卻被爆料遭麻生太郎、野田佳彥等多位日本親台大咖政客「拒見」，事後民眾黨竟要求「外交部出面澄清」，引發不小爭議。對此，經常評論時事的網紅「四叉貓」則曬出黃國昌「獨自一人」在候機室坐著的照片，落寞模樣讓他大酸「希望待會半夜有媒體願意去接機採訪他」。





黃國昌才爆遭日政客拒見！又被拍到「半夜1人坐候機室」遭酸：被青年團排擠

黃國昌日前率青年團赴日本進行交流訪問，不過卻被爆料遭多位日本親台大咖政客「拒見」。（圖／翻攝自民眾之聲）

廣告 廣告





四叉貓28日透過臉書發文，曬出黃國昌在桃園機場候機室的畫面，只見他穿著西裝，坐在候機室中央翹著二郎腿滑手機。四叉貓進一步透露，黃國昌在28日從日本搭飛機返台，搭乘長榮BR195，東京20點35分起飛，在23點35分抵達台北。

黃國昌才爆遭日政客拒見！又被拍到「半夜1人坐候機室」遭酸：被青年團排擠

黃國昌隻身一人在候機室坐著，看起來格外孤單。（圖／翻攝自四叉貓臉書）





值得一提的是，黃國昌坐在候機室的模樣看似正常，但旁邊卻是滿滿的空位，隻身一人的畫面看起來格外落寞，讓四叉貓忍不住開酸「他一個人在候機室坐著，感覺有點孤單啊，QQ。希望待會半夜有媒體願意去接機採訪他」；除此之外，四叉貓更曬出黃國昌去逛免稅商店的背影照，感嘆「黃國昌一個人孤單的逛免稅商店買東西」。

黃國昌才爆遭日政客拒見！又被拍到「半夜1人坐候機室」遭酸：被青年團排擠

黃國昌連逛免稅商店都是獨自一人。（圖／翻攝自四叉貓臉書）





回顧民眾黨訪日遭拒事件，黃國昌25日率青年團赴日本進行交流訪問，不過卻被披露，黃國昌原本預期拜會多位日本政壇重要人士，包括麻生太郎、野田佳彥等親台大咖，但最後全數「婉拒見面」，吃了好幾個閉門羹，行程瞬間打亂，事後民眾黨副秘書長許甫竟在臉書發文，要求外交部出面澄清，引發外界側目，如今黃國昌獨自在候機室的畫面曝光，也讓不少網友開酸「去日本晉見一張桌子的故事」、「連其他青年團都排擠他喔？」、「真的很像邊緣人」。





原文出處：黃國昌才爆遭日政客拒見！又被拍到「半夜1人坐候機室」遭酸：被青年團排擠

更多民視新聞報導

鄭麗文黃國昌有1共同點！她20字全說了：政治信用薄弱

柯文哲悄研究日聯合政府！疑想藍白合找「AI做這1事」

黃國昌怒嗆記者！律師評他抗壓性差：乾脆宣布退位

