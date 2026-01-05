黃國昌爆「挑戰賴清德選黨主席」 張景森：考慮入國、眾兩黨改造

行政院前政務委員張景森在臉書粉專「543評論/張景森」發表時事評論。翻攝臉書



針對民眾黨主席黃國昌爆料行政院前政務委員張景森不爽民進黨主席賴清德，有意挑戰參選黨魁一事，張景森今（5日）表示，考慮加入國民黨或民眾黨，參選兩黨下任黨主席，把他們帶到正確的方向，這樣說不定對台灣更好一點，並批黄國昌「狗性不改，但是狗鼻子失靈，可能已經患了嚴重的選舉過敏症！」

張景森日前批黃國昌走「中二、搗蛋」路線，黃國昌今回擊，稱張景森講話笑掉大牙，「民眾黨的事輪不到你來管」，話鋒一轉，爆料張景森對賴清德不爽，私底下到處講說2026年等到民進黨敗了以後，要出來挑戰賴清德的黨主席，直言「就勇敢一點，大大方方講出來嘛」。

張景森上午在臉書粉專發文「狗性不改嗅覺衰」表示，「哇，今天黄國昌居然爆料說小弟要挑戰賴清德，競選民進黨主席！」他說，民進黨是一個民主政黨，如果自己認為賴清德有些地方做得不對，批評總統有什麼不可以？真不知道這有什麼好說的？

他認為，「問題出在：黄國昌狗仔隊狗性不改，但是狗鼻子失靈，可能已經患了嚴重的選舉過敏症！」張表示，有這種症狀的狗仔如果躲在他家床底，聽到自己抱怨晚餐，可能就會爆料說「他要選家長」。如果躲在街頭，聽到他罵T17、T18的處理方式、或批評台北市的市容景觀，可能會爆料說「他要選市長」。如果看到他批評執政黨某些政策，就會爆料說「他要選總統」！

張景森說，奇怪的是，最近他批評黄國昌的中二搗蛋路線、和國民黨主席鄭麗文的紅統路線，說他們會把民眾黨和國民黨黨帶向毀滅。「這時候他的狗仔不知道有沒有回報：注意！注意！他要選民眾黨主席！他要選國民黨主席！政治狗仔的世界，狗性不改，就是能把任何事情都套成選舉劇本。」

張表示，對他來說，這倒也提醒了自己。搞政治應該更有創意一點。「對，我應該認真考慮是否加入國民黨，或者加入民眾黨，然後參選國民黨或民眾黨下一任的黨主席！把他們帶到正確的方向，這樣說不定對台灣更好一點！當選！當選！」

