黃國昌爆：環境部高官拿假計畫赴歐考察、陪行還有近3千萬標案廠商

[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰堤，但民眾黨立委黃國昌今(10)日爆料，環保部負責處理堰塞湖的環境管理署顏旭明於9月20-27日到歐洲考察，他找不到該預算，原來是用假的派員出國計畫編預算出國，隨行的還有廠商，該廠商還在他任內透過限制性招標查了2700萬元預算。備詢的審計長陳瑞敏則承諾會徹查此案。

立法院司法及法制委員會今日審查立法院第11屆第4會期司法及法制、財政委員會第1次聯席會議事由 : 審查監察院函請審議「審計部組織法第七條、第十條及第十四條條文修正草案」案。

對於審計部組織法修法，黃國昌表示，希望提升官等，讓人比較不會被挖走，基本上，方向值得討論。但對新設政務副審計長，他則公開反對。審計長是立法院通過的，現在看各部會次長酬庸一堆，現在空降一個副審計長，不怕空降監軍，叫審計部乖一點嗎？審計部報告不要亂寫，一天到晚指出行政機關缺失，「一點政治敏感度都沒有？」

黃國昌說，審計部報告被賴政府看成空氣。例如超思雞蛋，審計部說浪費五億多，但農業部長陳駿季稱審計部的報告「沒有依據」，「審計長，你要不要替同仁講講話？」

陳瑞敏說，查到這個案子，他們就收回兩億七千萬元，也移送監察院，監院也彈劾相關人員，並糾正農業部。對於陳駿季在這裡答詢，「我不知道用意怎麼樣，但是這兩億多、將近三億，我們都還沒給它核銷，會逐步追蹤這些錢，這個法官一判，其中有六千多萬是有問題的。這個我們會要求收回」。

但黃國昌說，上次勞動部就業安定基金也是挪用舉辦演唱會，審計部也指出缺失，勞動部卻稱它再編公務預算填回就業安定基金。

對於被行政院當空氣，陳瑞敏說，這個不會，剛剛講的兩個案子，審計部都有移送檢調及監察院並做財務收支處理。

黃國昌接著進一步檢舉，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，環境部主責官員出訪歐洲考察。他拿錢說要去歐洲考察，這筆錢預算出找不到，結果用假的派員出國計畫編預算。陪他出去玩的廠商在他任內拿到的標案金額快三千萬元，不避嫌到這種程度。陳瑞敏則表示，「徹查，一個月內」。

根據黃國昌的投影片，指控環境部環境管理署顏旭明署長等人出訪歐洲考察，時間2025.09.20-2025.09.27，目的「研習歐洲環保設施並參訪民間企業永續能源與廢棄物再生之淨零轉型成功案例」，出訪國家荷蘭、比利時、法國，費用55萬6371元（交通費及生活費），出訪人員包括：顏旭明署長、石組長、呂簡任技正達和環保服務（股）公司代表晶淨科技（股）公司代表。

另外，環境部環管署長顏旭明任內2024-25期間，三項限制性招標，「晶淨科技」得標高達2942萬元。

另外，環境部環境管理署（環管署）主要負責堰塞湖的災後環境清理、復原工作，包括廢棄物清運、消毒，以及協助地方政府進行環境復原計畫與機具調度，確保受創環境快速恢復。

