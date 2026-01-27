黃國昌版軍購條例光第一條就出包 綠委宛如參加揪錯比賽嘆「東拼西湊、抄還抄錯」

民眾黨主席暨總召黃國昌提出軍購條例，但被綠委揪出，條文從第一條就出錯，後續也有諸多缺漏。（圖片來源／民眾黨團提供）

民眾黨主席暨總召黃國昌昨（26）日推出民眾黨版本國防特別預算條例，旋即被發現，從條文第一條就漏字，後續也少了「台灣之盾」、少了「打造非紅供應鏈」，以及部份內容疑似抄襲維基百科，因而引發宣然大波。

吳思瑤曝第一條就漏「戰」字：是怯戰嗎？

對於民眾黨版本國防特別預算條例，民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤指出，就看第一條，漏字少了「戰」字，是怯戰嗎？少了「台灣之盾」，怎麼保台？少了「打造非紅供應鏈」，不敢反中？

吳思瑤大酸，有一句台灣俗諺「人呆，看面就知」，如今她則是感想「法案爛，看第一條就知道」，黃國昌的畢業作品，民眾黨版軍購條例，實在不忍卒睹，第一條就問題一堆，實在不想看下去。

至於其他的條文，吳思瑤指出，黃國昌版的規模縮水為4千億、強制規定採購品項及數量限制、限定一年一期、都要立院同意始得採購。她強調，更可議的是，刻意拿掉了院版的核心關鍵：「打造台灣之盾」「打造非紅供應鏈之韌性防禦體系」，根本就在弱化戰力，搞垮國防。

沈伯洋驚吐：內容跟維基百科一樣

對於民眾黨版本國防特別預算條例，民進黨立委沈伯洋進一步說明，台灣之盾沒了，意思就是買武器卻不給系統整合，不給偵測指揮，就像買電腦，但不給灌系統。

沈伯洋續指，民眾黨版本幹掉非紅供應鏈，直接封殺全部台美合作，直接幹掉台灣9千個工作機會；刪了約7成的國防預算，還寫死購買品項，而且內容跟維基百科一樣。

沈伯洋表示，如此若是商購，就是直接洩底標，也直接幹掉進行中的機密事項，國防部1年商談的努力直接付諸流水，若是要跟美方重談的話，將導致國防直接空窗。

立委沈伯洋指出，光是條文第一條就發現民眾黨諸多缺漏。（圖片來源／沈伯洋粉專）

王定宇感慨：黃國昌東拼西湊用抄的還抄錯

民進黨國防外交立委王定宇抨擊，黃國昌東拼西湊用抄的還抄錯，完全無視建造國防的體系化概念。他並舉例，例如要買M109A7，卻不通過在台建立高品質彈藥產鏈；要買防空飛彈，卻不通過整合各個系統。

王定宇感慨，台灣什麼時候可以讓民意代表自己編預算要國防部買什麼武器、不准買什麼武器？而且黃國昌不僅外行還自以為是，草包卻驕傲的認為自己的版本優於台美專業軍事人員無數次會議決定的內容。

王定宇表示，一個外行的民意代表，仗勢著自己的權力，恣意違憲地越俎代庖地做國防部的職權，為什麼要這樣扯國防的後腿。他並呼籲，黃國昌縱使要自己提版本，請一併將國防部的專業版本一併付委，不要拿2300萬人的國防安全當成政治鬥爭的籌碼！

行政院嘆：連無人機型號都不相同

對於民眾黨版本國防特別預算條例，行政院發言人李慧芝指出，在野黨的草案內容僅是參考翻譯美國國防部去年12月17日公布的對台軍售5個項目，我國防部也曾對外說明過，然這與美方目前進行軍購程序中項目顯有落差；此外，在野黨於記者會中所提的無人機款式，也與我國欲採購的型號並不相同。

李慧芝表示，這凸顯在野黨不僅掌握的資訊與事實有所落差，彙整為法案內容的資料也並不完整，採購項目支離破碎，顯見缺乏整體戰略構想，勢將讓台灣向美軍購窒礙難行；更大的問題是，草案中完全排除政府推動國防自主、打造非紅供應鏈的計劃，嚴重影響台灣永續戰力。

國防部評：內容不完整亦欠缺專業評估

對於民眾黨版本國防特別預算條例，國防部本（27）日回應，指國防部版本草案得到美國國會、美國務院及美在台協會之公開肯定，適與「以政治宣示取代專業審查」者相反。

國防部強調，國防部版本草案向美籌購之武器裝備，業已經台美雙方長達1年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等；後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，始能確認最终價款、品項、期程與交運時間。

國防部抨擊，民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。

(原始連結)





