黃國昌狗仔基地人頭老闆曝光！律師：李麗娟是否收賄人頭，有三大法律必考題

週刊爆料，黃國昌狗仔基地人頭老闆、凱思國際負責人李麗娟，就是安親班輔導老師，律師黃帝穎指出，李麗娟是否是黃國昌狗仔公司人頭，有三大法律必考題，證明收賄人頭。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵等爭議，黃豢養狗仔的凱思國際公司人頭負責人李麗娟終於曝光！週刊直擊，李麗娟的真實身分就是安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思負責人，用以製造斷點，更直指李麗娟恐成黃國昌貪汙案破口。對此，律師黃帝穎今（1）日指出，李麗娟是否是黃國昌狗仔公司人頭有三大法律必考題，證明收賄人頭。

《鏡週刊》今天爆料，黃國昌狗仔基地人頭老闆、凱思國際負責人李麗娟的真實身分，就是黃國昌老婆高翔娘家長期聘雇的安親班老師，而由黃國昌小姨子高翬經營的安親班，已悄悄從北市民生社區搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶，黃國昌的小姨子高翬及家人，也轉移到這處新陣地。高翬11月下旬火速解散耘力公司（凱思的上層公司），滅證意圖濃烈。

對此，黃帝穎發文分析，黃國昌狗仔公司人頭有三大法律必考題，證明收賄人頭，包括「李麗娟認識臺雅集團董座嗎？憑什麼收款200萬元？」、「李麗娟接受臺雅投資入股嗎？曾提供財報及投資評估報告給臺雅？」。

第三，黃帝穎指出，李麗娟的凱思已被檢方查獲至少四個狗仔勞健保都在凱思，李麗娟拿著講義、擦手巾到安親班上班可能指揮狗仔？週刊多次揭露狗仔對話截圖顯示黃國昌指揮，李麗娟有無更強證明自己經營凱思？

黃帝穎直言，這些問題是必考題，李麗娟可能先被證人傳喚，只要說法與證據及金流不符，說法與其他證人如臺雅證詞出入，違反經驗法則，除了有7年以下徒刑的偽證罪責，更可能被認定僅是黃國昌收賄的人頭，依共犯訴追。「黃國昌臺雅案200萬元，涉不違背職務收賄罪，處7年以上徒刑」。

