黃國昌狗仔帝國快崩了？王義川質疑「這人」偷偷在放消息！

[Newtalk新聞] 台中市爆發非洲豬瘟，不過台中市政府對於疫情說法不斷變來變去。對此，民進黨今（30）日直指，中市府的疫調報告至少有8大疑點，包括廚餘來源及去向不明、死豬與化製單數量不符、獸醫人數說不清等。民進黨痛批，台中市長盧秀燕到底在幹嘛？全國持續上緊防疫發條，就只有中市府團隊一直狀況外，疫調是重中之重，請中市府接下來好好配合中央。 民進黨今透過臉書發文表示，台中市政府的疫調報告不只遲交、漏交，相關說法還一變再變，連最基本的「病死豬數量」都兜不攏，目前一共還有至少八大疑點。第一，疫調說明未附證據資料：包括「污染來源」、「通報及採樣」、「廚餘調查」都沒有說明清楚。 民進黨續指，第二，廚餘來源及去向不明：案發養豬場廚餘蒸煮紀錄長達4個月空白，根本是行政管理失當。第三，死豬與化製單數量不符：死亡豬隻化製三聯單，疑似遭到塗改、出現數字落差，台中市政府完全無法掌握，只好推說要請檢調幫忙查。第四，案場消毒沒有紀錄：沒有污染設施、土壤、廢水等查核點，結果案場到現在依然可以驗出病毒。 民進黨表示，第五，上下游豬隻來源、拍賣流向交代不清：仔豬購買來源以及大豬拍賣流向不明，上下關聯場全都說不清楚。

新頭殼 ・ 17 小時前