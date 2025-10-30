黃國昌狗仔帝國快崩了？王義川質疑「這人」偷偷在放消息！
論壇中心／王柏倫報導
民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔爭議，日前自稱已提告後，週刊又爆料組織金流的核心人物名為李光昕，黃國昌則坦承過去有合作經驗，但對於狗仔案並未多談。民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中點出，李光昕的角色突然浮現，寫進關係圖裡也都能「連起來」，這背後恐怕是有關鍵人在提供消息。
對於爆料內容，黃國昌僅反問週刊何時道歉，並無透露相關細節。王義川認為，過去大家都以為統籌、調度狗仔的是前記者謝幸恩，豈料突然出現李光昕，加上日前媒體也揭露黃國昌「招兵買馬」的細節，連謝幸恩質疑「錢哪來」都被報導出來，一連串訊息來源，恐怕就是謝幸恩本人。王義川也示警，李光昕的角色就如同京華城案中的「橘子」許芷瑜，掌握人事、金流卻閃電出國，恐怕會成為狗仔案的斷點。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
