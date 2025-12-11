黃國昌狗仔案新進展！中央社前記者謝幸恩遭北檢約談 跟監王義川記者一併到案

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

民眾黨主席黃國昌遭媒體指控指揮狗仔事件有新進展，中央社前記者謝幸恩今（11）日首度遭檢調單位以被告身分約談到案，另一名執行跟監任務的狗仔林玉偉也一併被傳訊，目前檢方正複訊中。

黃國昌雇用中央社記者謝幸恩的狗仔案出現新進展。（圖／民眾黨團提供）

中央社前記者謝幸恩涉嫌擔任黃國昌麾下記者，並化名「蕭依依」兼職採訪與發稿，後來遭人踢爆一人分飾兩角採訪，並將黃國昌蒐集的揭弊資訊撰稿交由「菱傳媒」。對此，謝幸恩雖主動請辭並發聲明澄清，但中央社仍記2大過處分，並提出背信及侵害名譽告訴。

在謝幸恩請辭後，黃國昌曾公開讚揚謝幸恩相當優秀，並提及兩人間的互動。除了謝幸恩被約談外，曾跟拍民進黨立委王義川的4名記者也先後被北檢傳喚，其中領頭的林玉偉同樣在今天首度被傳訊。

