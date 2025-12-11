黃國昌狗仔頭謝幸恩涉犯國安法！ 赴北檢複訊後無保請回

謝幸恩無保請回。（圖／民眾提供）

民眾黨主席黃國昌9月26日遭到《鏡報》爆料，《中央社》主跑北檢的記者謝幸恩為其手下的狗仔召集人，長期跟監敵對政治人物。最終謝幸恩於9月29日發布聲明表示已辭去中央社記者以及司法記者聯誼會會長一職。今日謝幸恩、狗仔林玉偉遭檢調約談釐清案情，謝幸恩約莫在晚間5時許抵達北檢複訊，訊問後謝、林2人均無保請回。

回顧整起事件，《鏡報》於今年9月26日爆料，黃國昌指示任職於《中央社》主跑北檢的S姓女記者（謝幸恩）召集人馬，組成政治狗仔團隊，並且主要跟拍民進黨的政治人物，倘若查證或跟拍受阻，黃國昌就會透過民代職權向政府機關調閱資料。

事件爆發以後，謝幸恩本人於9月29日用本名發出聲明稿，表示自己已經辭去中央社記者職位，同時也請職台北司法記者聯誼會會長一職，不過她也強調請職並非意味著失敗，也非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。

中央社10月1日派員赴北檢對謝幸恩提告背信等罪，並表示後續將對謝幸恩侵害中央社名譽一事提起民事訴訟，同樣於當日前往北檢告發謝幸恩的還有親綠團體青年監督聯盟發起人陳又新律師以及執行長許譽騰。民進黨籍立法委員王義川10月3日親赴台北地檢署按鈴提告或是告發黃國昌、謝幸恩、李麗娟等7人涉犯社會秩序維護法妨害秘密、個資法以及國安法。

