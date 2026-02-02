



台灣民眾黨國際部2日舉行新任不分區立法委員與駐台使節茶敘活動，近20國駐台單位均派員出席。台灣民眾黨主席黃國昌偕六位新任黨籍不分區立法委員洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀，與陳昭姿委員、劉書彬委員共同出席，針對國際局勢、台灣經濟發展，及立法院新會期願景等各式議題進行交流。

黃國昌致歡迎詞表示，台灣民眾黨正處於台灣民主變革的核心，不僅是國會中「關鍵少數」，更是引領台灣政治走向「理性、務實、科學」的「關鍵力量」；這股力量具體展現在國會改革與司法正義、理性監督強化國防及推動價值外交等三個面向。

廣告 廣告

黃國昌特別針對國防特別預算，闡述台灣民眾黨立場。黃國昌強調，唯有公開透明、嚴格監督，才能取得全體國民支持；支持國防及強化國軍作戰能力，與嚴格監督、審查預算毫無衝突。黃國昌指出，行政院在去年提出1.25兆元國防特別預算草案，是台灣史上最高額的特別預算，但全民卻無從得知明確投資項目。

黃國昌表示，作為一個負責任的政黨，台灣民眾黨所提出的國防特別條例草案，不僅將美國國務院報准美國國會的5項軍購全數納入，且另保留新台幣881億元因應國軍作戰能力急速提升之需求。

另外，黃國昌也向與會人士介紹台灣民眾黨立法院黨團自2024年至2026年初，成功推動的改革法案，包括強化立法院調查權與聽證制度、立法《不法關說罪》與《棄保潛逃罪》，並主導修正《財政收支劃分法》，實現地方財政自主。黃國昌表示，台灣民眾黨不僅是一個負責任的在野黨，更是推動台灣改革的發動機。

對於2026年大選，黃國昌也闡述台灣民眾黨「2026 共同政策綱領」及36項具體政見，希望率先提出明確政見及願景，爭取全民認同。黃國昌表示，國際友人能更理解台灣內部的真實聲音，才能夠建立更深層的互信關係，務實地共同維持區域穩定與繁榮。台灣民眾黨將持續致力於與各國代表的緊密互動，並堅信台灣應該且有能力，成為「負責任且可預測」的夥伴，期盼未來一同守護民主、自由、法治的共同價值。



更多新聞推薦

● 黃國昌率不分區立委與外使交流 強調監督國防預算與推動改革