台灣民眾黨黨主席黃國昌(左)與中國國民黨黨主席鄭麗文(右)。（圖／資料照片，圖源：翻攝自民眾之聲YouTube直播）





台灣民眾黨黨主席黃國昌近日率團快閃訪美，拜會貿易代表署、國務院、AIT全球總部、戰爭部等美國政府部會，並今（14）日清晨返抵台灣後，旋即於該黨中央黨部召開記者會。黃國昌除在記者會上質疑1.25兆元國防特別預算內容外，亦打算提出民眾黨版國防特別預算草案。中國國民黨今（14）日晚間表示，對於在野黨本次受邀出訪，國民黨表示樂見。相信透過各項議題交換意見，美方會更理解在野黨的立場。

國民黨說，特別在軍購議題上，民進黨政府提出的特別條例「空白支票」與美國提出的實際數額有巨大的落差。因此，在野黨堅持嚴審把關，並要求總統接受國情報告與質詢，相信充分的對話更能釐清事實。

廣告 廣告

國民黨表示，在立法院，藍白兩黨依然會繼續合作，雙方黨團保持密切對話。「面對民進黨情緒勒索的無理攻勢，我們不會輕言退讓，勢必堅守監督的職責。」

國民黨也強調，該黨對美既定的政策和立場沒有改變，對話管道依舊暢通，各項國政議題也能隨時交換意見。未來相關的出訪行程，將照既定的安排與節奏進行。

更多新聞推薦

● 黃國昌率團快閃訪美 國民黨樂見「相信美方會更理解在野黨立場」