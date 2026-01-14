黃國昌率團快閃訪美 陳智菡：有談到類似攻台時間表

民眾黨團主任陳智菡。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

民眾黨主席黃國昌11日快閃訪美，與美國部門就國防與高關稅議題會談，今（14日）返台召開記者會說明，此次同行的民眾黨團主任陳智菡透露，美方確實有提到類似中共在2027年做攻台準備的說法，且在多部會拜訪中，美方也表達希望兩岸要溝通，並認為區域和平穩定是多方的責任。

陳智菡、民眾黨前副秘書長許甫今接受CNEWS匯流新聞網節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，被問到有無談到中共武力犯台的時間表，陳智菡坦言，確實是有像是總統賴清德的說法，中共在2027年有做攻台準備，當然跟賴清德總統的說法，並非百分之百一致。

陳智菡提到，在多部會拜訪中，美方表達希望兩岸之間有溝通，也認為維持區域和平穩定是多方的責任，且樂見兩岸直接進行溝通，也給予民眾黨很重要的參考，除了去美國，也要跟中國對話，在政府對政府、政黨對政黨之間，應有多重溝通的可能性。

談及1.25兆國防特別預算，陳智菡以烏克蘭為例，烏軍一週就消耗掉美軍一整年所製造的海馬士火箭，採購完武器後，還有妥善率的問題，另假設砲彈攻擊，戰備需求也要分散，若有地方被攻擊了，比方買1000顆，有200顆報廢，剩下只能用800顆，但有多少能馬上派上用場？像是M1A2等裝備到底適不適合台灣，還是真的要讓台灣變成焦土戰？這是我們要的嗎？

陳智菡直言，軍購項目的必要性、相關項目到底是什麼，台灣是否需要，這些台灣必須清楚知道，民進黨不能每天說「國防機密」，適度的國會監督本來就是重要的。

陳智菡批，本次訪美行，讓民進黨非常緊張，人都還沒回來，綠營就不停放風酸民眾黨誰都見不到，甚至連去AIT總部頂樓俯瞰，都被綠營側翼酸是在購物大樓拍照，代表很緊張他們能見到哪些人，抹殺立委國會監督的角色，嘲弄、嘲笑你，但黃國昌今天也清楚說了，本來民進黨不願意來報告，看下週願不願意來報告，可以跟大家保證，是因為他們跑了這一趟，美方明確表示「國會監督是必要」的，且美方也會去跟民進黨溝通，執政黨就應該來國會說明。

