黃國昌率團訪日軟釘子吃到飽 鍾佳濱酸：跟柯文哲腳步「合影掛牌」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民眾黨主席黃國昌率青年團訪日，卻被爆料原擬拜會多名日本政壇「親台大咖」皆遭婉拒，引發外界關注。民進黨團幹事長鍾佳濱今（27）日諷刺，過去前民眾黨主席柯文哲訪日也只跟掛牌合影，「或許民眾黨不擅長與真人合影，但跟名牌合影很有經驗」；相關知情人士也指出，黃以青年團名義出訪、訪團公職成員稀少，是日本政要普遍認為不宜由高層接見的主因。

黃國昌昨日與台北市議員陳宥丞率團訪日，拜會包括立憲民主黨代表代行吉田晴美、青年局長山田勝彥、眾議員波多野翼，國民民主黨代表代行古川元久等參、眾議員，並帶領訪團實際至參政黨街頭宣講現場，實際觀察台日街頭運動的差異。

廣告 廣告

據了解，黃國昌此次率領民眾黨青年團訪日，原本希望拜會包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子、日本維新會高層等指標性「親台派」人物，但均遭婉拒。

知情人士透露，依照日方慣例，日本在野黨主席通常會在時間允許下安排會面，但這次黃國昌訪團以青年團名義出訪，訪團成員內僅2位具公職身分，恐讓日方認為用黨主席層級接待並不恰當，因此「讓黃國昌軟釘子吃到飽」。

另外，有涉外人士則評估，黃國昌是以國會議員身分安排訪日，但拜會名單沒有突破，整體成果「宛如過水」，更像個人曝光與造勢行程。

對此，鍾佳濱受訪時表示，柯文哲過去也曾為了選總統訪日，也曾只跟掛牌合影，或許民眾黨「不太擅長跟真人國會議員、政壇領袖合影，但與建築物、單位標示牌、名牌合影都很有經驗」。他並酸說，黃國昌這次訪日是繼承了柯文哲的腳步，在日本留下美好的回憶。

照片來源：民眾黨提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中國2027年武統台灣為目標？ 民眾黨團指總統說法與美日情報不符

鄭麗文頻見駐台代表撇紅？ 藍委揭「政論節目播一半關切電話就來」

【文章轉載請註明出處】