黃國昌率團訪美 盼獲取直接可信賴資訊 (圖)

其他人也在看
美東青年參拜朝天宮體會媽祖文化 感動直喊「台灣信仰自由」
已有53年歷史的美東中文學校協會，首次舉辦為期10天「媽祖深度探索之旅」，9名美東地區青年跨越萬公里參訪，今（11日）到北港鎮參拜朝天宮，並由廟方落地招待，帶領踏巡北港各處景點。其中熱愛台灣文化的美國家庭「白家姐妹」們也參與。大姐白琳感動地說，台灣宗教文化信仰自由，是學習中國政治史的她感受到最不同的自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
高雄馬拉松第二日 運發局長"撩落去"跑半馬
南部中心／陳姵妡、鄧山田 高雄報導一年一度高雄富邦馬拉松盛事進入第二天，賽程以全程馬拉松跟半程馬拉松為主，共吸引超過2萬名跑者參賽，其中包含了運發局長侯尊堯，跟代言人啦啦隊女神朴旻曙，都首度下場挑戰半馬。侯局長順利在時間內完賽，而朴旻曙則跑了三個多小時才抵達，自曝實在太累，差點跑不完！今年賽事共有來自全球35個國家、超過540名外籍跑者參與，超過2萬人報名。（圖／民視新聞）鳴笛聲響，選手們大步往前跑，高雄富邦馬拉松活動，第二天賽事以全程馬拉松跟半程馬拉松為主，天還沒亮，跑者們就在低溫14度下出發。今年賽事共有來自全球35個國家、超過540名外籍跑者參與，超過2萬人報名，活動路線橫跨六個行政區，沿途共有17個補給站，今年更推出橋頭肉包、岡山羊肉爐、彌陀魚丸湯等等在地美食，讓選手暖心又暖胃。參賽跑者：「第一次有這麼棒的肉包可以吃，好吃我早餐沒吃，肚子有點餓，我要等後面的烏魚子。」參賽跑者：「我第五次我們跑到第五次了，補給很好比往年很好多，所以要跑越久吃越多。」為了等待朴旻曙完賽，韓籍啦啦隊成員李皓禎還自願加班，就為了親手幫朴旻曙掛上完賽獎牌。（圖／民視新聞）活動不只好吃又好玩，沿途更有許多民眾跟團體，來替這些選手們加油打氣，場面相當熱鬧，而今年的參賽者，包含了運發局長侯尊堯，跟代言人啦啦隊女神朴旻曙，都是首度下場挑戰半馬。高雄運發局長侯尊堯：「這是我的初半馬，而且而且能夠順利完賽，用2小時10分鐘以內的速度跑完，覺得我可能吃了之後會跑不動，所以我都忍痛我只有喝水，剛才看到大魷魚，事實上我還蠻想要停下來。」馬拉松活動代言人朴旻曙vs.韓籍啦啦隊成員李皓禎：「真的真的很累，我腳很痛膝蓋很痛，所以我就走走走，看熱狗我想吃但是沒了，真是辛苦了，她九點半就下班，她還沒來所以我等她。」為了等待朴旻曙完賽，韓籍啦啦隊成員李皓禎還自願加班等待，就為了親手幫她掛上完賽獎牌，兩人可愛互動，也成為場上一大亮點。原文出處：高雄馬拉松第二日 運發局長"撩落去"跑半馬完賽 更多民視新聞報導高雄富邦馬拉松明開跑! 逗趣恐龍組今登世運場館200隻"恐龍"向前衝! 陳其邁"騎"恐龍頻喊"好喘"高市長將初選民調! 陳其邁接力賽"交棒"邱議瑩掀熱議民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
關子嶺泡湯「會館爆管變水濂洞」 業者：天氣太冷
關子嶺泡湯「會館爆管變水濂洞」 業者：天氣太冷EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
川普簽署行政命令 防委內瑞拉石油收益遭扣押
（中央社華盛頓10日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛遭推翻前，多家公司長期向委國索賠。白宮表示，美國總統川普已簽署行政命令，以阻止法院或債權人扣押存放於美國財政部帳戶、與銷售委國石油相關的收益。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
超商「飲」爆熱戰！果昔機現做玉米湯.無糖高山茶.燒仙草
熱飲商機，各家超商都在搶，吸引消費者來嘗鮮，有的主打用果昔機來製作玉米濃湯，也有業者是推出無糖的高山茶，或是甜滋滋的燒仙草來PK。而專家分析，這樣的模式除了考量銅板經濟，消費者可以花小錢獲得療癒，超商...華視 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
貓咪「已讀不回」怎麼辦？掌握這3個小技巧 了解牠們互動意願的心理！
火報記者 張舜傑／報導 不少飼主遇到，呼喚貓咪或伸手親近時，牠卻躲開或無反應，常讓人擔心感情疏遠。其實這類「已 …火報 ・ 1 天前 ・ 1
獨家／年菜必備「日本乾干貝」飆漲！小顆一斤貴千元
獨家／年菜必備「日本乾干貝」飆漲！小顆一斤貴千元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／彰化家扶童心鞋力用愛扶家 累計送出逾1.3萬雙新鞋伴弱勢兒少前行
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化家扶於今（10）日舉辦「彰化家扶用愛扶家60載 2026無窮世代—『童互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／菲律賓大型「垃圾山」崩塌！多人遭活埋
[NOWnews今日新聞]菲律賓宿霧市郊區的比納利夫（Binaliw），一處垃圾掩埋場，當地時間8日下午發生崩塌事故，數十人逃生不及而慘遭活埋。雖然救援人員努力搜救，但截至發稿時間為止，已知至少4人死...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 5
辣妹躺地「正對佛寺開腿」 僅穿比基尼曬太陽挨轟！
國際中心／江姿儀報導不少民眾出國度假前會事先查詢美食風景，不過常忽略了解當地風俗民情，以至於沒注意自身衣著穿搭是否適當。昨（8日）泰國臉書粉專「แฉเชียงใหม่ V2」曬出清邁市中心的照片，驚見4名外國遊客僅穿比基尼，在佛寺旁曬日光浴，其中1名女子躺在草地雙腳正對寺廟。照片曝光後，清涼穿搭、隨興姿勢引發爭議，遭到泰國網友批評「極度不文明」。民視 ・ 1 天前 ・ 1
「無」字引議論 國防部：內容不涉機密無須逐段標示
（中央社記者吳書緯台北9日電）國軍今年1月正式實施「機密資訊精準標示」，未涉密的報告、簡報亦逐段標註【無】，引發各界議論。國防部今天表示，內容不涉及機密，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
未注意路況撞上施工圍籬飛越 幸無大礙
19歲龔姓男子於今日清晨7點56分，騎著機車沿大園區海港路往國際路方向直行，疑似因精神不濟未注意車前狀況，竟未發現道路有施工護欄，直接撞上圍欄，並以跨越方式飛過圍欄倒地，警消獲報後到場，發現龔男受傷但意識清楚，無酒駕情形，除將其送醫外，肇事原因待警方後續調查釐清。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
于美人同框張小月 傑出女強人惺惺相惜
電視知名主持人于美人10日在臉書曬出同框中華民國資深外交官張小月，推崇張小月為國家奉獻50年，而且還是特別艱辛的外交工作，「實在是不簡單。」于美人透露前晚巧遇72歲張小月，誇她政大外交系畢業後就進入外交體系工作，直到去年才退休，「我特別跟她道聲感謝，她為國家奉獻50年，是我國第一位女性駐外大使！」自由時報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
新故鄉願景》走讀中央市場 轉型吸國際客
屏東市中央市場興建於1957年，由4座商場共構而成，裡頭民生物品、飲食雜貨、高級百貨一應俱全，它見證庶民經濟的光輝時期，也與所有傳統市場一樣，在走過一甲子後凋零沒落，但有一群人至今不放棄地嘗試各種可能，陪它轉型、重振風華，近年走讀活動不僅愈辦愈盛大，更愈趨國際化。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
影／2024年後首發！俄對烏克蘭射榛樹導彈
[NOWnews今日新聞]烏克蘭首都基輔當地時間9日凌晨，遭遇俄羅斯新一波無人機和導彈襲擊，造成人員傷亡。此外，俄羅斯還於8日深夜，向烏克蘭西部、距離波蘭邊境僅約60公里的利沃夫（Lviv），發射高超...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
幼兒園虐童案5／教保員遭苛待低薪血汗 準公共幼兒園品質良莠不齊
園所苛待教師 孩子成出氣筒台灣生育率全球最低，2到5歲的幼兒入園率高達近9成，然而，是什麼樣的困境，讓充滿愛心的幼教理想崩壞？教保員真的這麼壞嗎？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹市推動長照3.0醫照整合 今年服務對象新增2類
為因應失智失能的照顧議題多元化的挑戰，竹市配合中央長照3.0本月上路，透過結合醫療與照護資源，打造整合性的長照服務體系，協助民眾在熟悉的環境中獲得合適照顧，以實現健康老化、在地安老與安寧善終的高齡友善願景。市長高虹安表示，面對高齡化的照顧挑戰，市府已透過醫療服務與照顧服務整合長照3.0的核心目標，優自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
重機行經路口擦撞停讓騎士 再失控撞救護車
台北市大安區發生一起車禍，一輛重機 在行駛途中，先是不小心擦撞到停讓 救護車 的騎士，然後再失控 撞上救護車，現場最新狀況。 #重機#擦撞#撞救護車東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 2
高雄農業韌性2-1》品種創新、智慧管理 農產增值達191.7億
全球氣候異常衝擊下，適地適種成為農業生存關鍵，高雄市以品種創新、智慧管理，打造農業抗氣候韌性，由「美濃米」、「天使瓜」領軍，帶動農業品牌升級，高雄農產值在縣市合併民國100年到去年累計成長75%，促進整體農產增值達191.7億元。農業局提出調適策略，10年來攜手農業改良場、農業試驗所，推動品種更新，自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
《咒術迴戰》第三季禪院直哉 「邊打邊撥髮」極致嘲諷引發二創玩梗潮
動畫《咒術迴戰》第三季「死滅迴游 前篇」已經正式開播，一次公開第 48、49 集（第三季 1、2 集），由 MAPPA 負責的流暢戰鬥場面立刻成為焦點。其中，本季新角色「禪院直哉」和「脹相」對打的一幕，讓網友笑稱充滿嘲諷感，是史上最不尊重對手的戰鬥。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發表留言