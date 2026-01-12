黃國昌率團訪美 綠委質疑效益 藍委稱非因美施壓

民眾黨主席黃國昌11日突然宣布率團訪美，行程聚焦關稅及國防軍購議題。對此，國民黨立委牛煦庭今天(12日)表示，外界不應將其解讀為美國國會為軍購預算施壓在野黨，而是透過溝通讓美方更清楚在野黨的立場，他並強調美方與國民黨溝通亦暢通。民進黨立委吳思瑤則質疑黃國昌「快閃」訪美的實質效益。

民眾黨主席黃國昌昨日突然宣布將率團訪美，他在桃園機場出境大廳受訪時表示，這次訪美主要聚焦國人關心的軍購及高關稅議題，期盼從美方得到直接、可信賴的資訊，也會傳達台灣人民在相關議題上關切的角度。

牛煦庭表示，不應將黃國昌此行解讀為美國國會向台灣在野黨施壓，他認為雙方溝通越多便越能讓美方清楚台灣內部實際狀況，包括在野黨並非不支持國防預算，而是關切具體編列內容。他說：『(原音)所以我覺得不要掉到一定是跟美國會施壓在野黨等這樣的框架，我認為這是民進黨設計的戰場，我反而是鼓勵去談，談得越清楚越好。像我們自己在跟美方接觸，我們也都有把這樣的狀況清楚做出說明，當然很多人理解在這樣的一個方向之下，怎樣到了最後解決憲政僵局，我想還是執政黨的責任。』

各界關注國民黨是否也將啟動訪美行程。國民黨立委牛煦庭表示，他尊重民眾黨赴美交流，但這不代表國民黨也必須採取相同方式，更不意味國民黨與美方溝通不順，各政黨依自身節奏推進對外互動，彼此尊重，才是較為健康的狀態。他並強調國民黨在對外布局上始終強調平衡接觸、維持各方溝通管道，國民黨與美方的溝通管道也一直非常暢通。

對於黃國昌在立院會期「快閃」赴美訪問，民進黨立委吳思瑤質疑國防軍購與關稅談判是否真能以短暫行程處理，她並強調台美對等關稅議題已由行政部門進行多次實體談判，不應成為政治操作的工具。她說：『(原音)黃國昌是要割稻尾？還是要做他個人政治聲量炒作舞台？不要消費國家重要的國防軍購，也不要消費行政部門已經經過5次實體談判關稅的作為。所以說，我想黃國昌這一次快閃美國行的核心真正的目的應當就是因為柯文哲重出江湖太搶戲。』

民進黨立委鍾佳濱則強調黃國昌返國後應先積極推動國防特別條例、並讓總預算審查回到正常軌道，才是回應國人期待的正道。(編輯：宋皖媛)

