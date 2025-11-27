黃國昌率團赴日欲見「親台派大咖」全遭拒？許甫：對日非常冒犯失禮

民眾黨主席黃國昌日前率團訪日，卻被媒體爆出原欲見自民黨副總裁麻生太郎等知名台派政治人物，但全遭婉拒。（圖／民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌日前率團訪日，陸續拜會立憲民主黨等多個主要政黨的參眾議員。不過，有媒體報導，涉外人士指黃國昌原想拜訪自民黨副總裁麻生太郎等知名台派政治人物，但全遭婉拒。對此，民眾黨副秘書長許甫今天（27日）回應，所謂涉外人士把這些國會議員定義成「非親台派」的小咖，是個非常冒犯、且在外交上非常失禮的舉措，他呼籲總統府、外交部等國安單位出面澄清。

黃國昌本週二率青年團到日本參訪，首日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，以及自由民主黨青年局長、眾議員平沼正二郎，隔天則拜會立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會等多個日本主要政黨的參眾議員。

不過，有媒體報導指出，民眾黨在安排過程中，欲約見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭婉拒。另有涉外人士評論，黃國昌以主席身分出訪，時間允許下通常至少會與在野黨主席會面，如今卻碰上軟釘子，且訪問名單沒有突破，有如過水，只是在行個人造勢。

對此，許甫回應，日本朋友常講「台灣有事日本有事」，但這則放話新聞不要讓日本朋友誤以為台灣搞事、在講鬼故事。

許甫說，黃國昌帶青年朋友到日本參訪交流，除了跟國會議員外，還看了街頭抗議、宣講等，還參觀社福長照機構，跟智庫交流等，帶著青年朋友跟日本友人深度交流。民眾黨非常感謝包括日華懇會長古屋圭司在內的國會議員，坦誠無私的分享，讓青年朋友都學到很多經驗。

許甫強調，所謂涉外人士把這些國會議員定義成「非親台派」的小咖，這是非常冒犯、且在外交上非常失禮的舉措，他呼籲總統府、外交部，及相關國安單位一定要出面澄清滅火，不要讓日本朋友誤會。



