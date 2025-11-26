黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」

黃國昌近日率團訪日，有媒體報導他想拜會麻生太郎等親台指標性人物都被婉拒。（翻攝自黃國昌臉書）

台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。

黃國昌等人25日率團訪問日本，前往東京高等裁判所參觀、拜會「日華懇」會長自民黨眾議員古屋圭司等人，26日再拜會立憲民主黨、國民民主黨、參政黨等議員，也見了聯合執政的日本維新會台灣友好議員聯盟的議員。

《NOWNEWS》報導，民眾黨前主席柯文哲參選總統前也曾在2023年訪日，拜會前首相野田佳彥與麻生太郎等人，這次民眾黨依循過去模式，由外交部提供日本議員辦公室窗口由黨部自行聯繫，但最後仍由外交部協助。

據報，黃國昌這趟訪問本來有意拜會現為自民黨副總裁的麻生太郎及立憲民主黨代表的野田佳彥，也欲拜訪親台的東京都知事小池百合子及日本維新會高層，只不過這些親台的指標性人物都婉拒了。由於這次民眾黨訪問團僅有2名公職，日方評估由主席層級接見並不恰當。有涉外人士指出，黃國昌以國會議員的身分安排訪日，但訪問名單沒有突破，有如過水，只是在個人造勢。

