黃國昌率團閃電訪美談國防軍購、高關稅 盼獲第一手正確資訊

民眾黨今（11）日宣布，黨主席黃國昌將閃電出訪華府，與美政府部門面對面會談。黃國昌下午受訪時指出，台灣的國防軍購或是高關稅，都是人民關切的事情，希望可藉此獲得第一手正確、可信賴的資訊，預計週三（14日）返台與各界說明。

民眾黨今中午發出採訪通知，黃國昌下午將率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，同團成員有候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇。

黃國昌稍早在「新北市後援會成立大會」活動前受訪表示，訪美行對媒體來講或許有些突然，但這件事雙方聯繫接洽已有一段時間，基於對美方尊重，到今天才跟大家報告。

廣告 廣告

黃國昌說，不管是有關台灣的國防軍購或是高關稅，都是人民關切的事情，對人民的生活或產業，以及在第一線冒險犯難的軍人們，產生了相當大的衝擊，作為在野黨，非常努力想在台灣得到足夠的資訊，只不過令人遺憾，民進黨在台灣內部製造敵人、製造撕裂。

他指出，作為負責任在野黨，當執政者擺爛時，有責任要撐起國家，也是在這脈絡下有必要跟美國政府針對國人所關心的兩個議題，有機會面對面，不僅是交換意見、傳遞人民想法，也能夠第一手獲得正確、可信賴的資訊。

黃國昌表示，出訪細節到昨天下午跟AIT、美國相關單位確認後才敲定，很多細節基於尊重對方，無法做太多的說明，預計週三（14日）早上返台，另召開記者會跟大家說明。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

人工生殖法卡關！黃國昌痛批綠委刻薄、為反而反

柯文哲拜會韓國瑜 韓國瑜送上首張「馬上幸福」春聯

落實兩年條款！黃國昌曝已簽辭職書「柯曾慰留」 陳昭姿另行處理