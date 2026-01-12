黃國昌率團閃電訪美！吳思瑤轟「作秀」：因柯文哲復出太搶戲怕被邊緣化

記者詹宜庭／台北報導

吳思瑤地圖區受訪回應時事。（圖／記者詹宜庭攝影）

民眾黨主席黃國昌昨日下午率團訪問美國華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（12日）受訪表示，黃國昌這次快閃美國行的核心與目的，是因為民眾黨前主席柯文哲復出太過搶戲，導致黃國昌一夕之間被邊緣化，在台灣沒有容身之地，只好出國找一些可以大作文章、作秀的戲碼。

吳思瑤表示，黃國昌永遠在打臉自己、永遠在雙標。過去他如何義正詞嚴地批判會期中出國的立委是「薪水小偷」，又如何義正詞嚴地大罵別人利用任期最後出國「畢業旅行」，這些全都是黃國昌過去說過的話。黃國昌就是「雙標昌」，這次快閃美國讓人感到納悶的是，軍購與關稅可以用快閃的方式進行嗎？黃國昌到底是要收割，還是把這當成個人政治聲量炒作的舞台？她呼籲，不要消費國家重要的國防軍購，也不要消費行政部門經過實體談判的成果。

吳思瑤認為，黃國昌這次快閃美國行的核心與目的，是因為柯文哲復出太過搶戲，導致黃國昌一夕之間被邊緣化，在台灣沒有容身之地，只好出國找一些可以大作文章、作秀的戲碼。所以，不管是軍購還是關稅，都不過是黃國昌操作的幌子，沒必要對他太過認真。她也呼籲黃國昌，延會是民眾黨提出的，應該趕快回來審查預算與法案，黃國昌此舉是自證其罪，落跑成「薪水小偷」，所提的延會也毫無正當性。

