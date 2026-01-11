黃國昌率團閃電訪華府 聚焦軍購與關稅議題溝通

台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國華府進行為期三天的訪問。黃國昌行前受訪時表示，此行目的是針對國防軍購及關稅等重要議題與美國政府直接溝通交流，也表達台灣人民在相關問題上關切的角度。(記者朱沛雄攝)

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台灣民眾黨主席黃國昌晚間率團前往美國華府進行為期三天的訪問。黃國昌行前受訪時表示，此行目的是針對國防軍購及關稅等重要議題與美國政府直接溝通交流，也表達台灣人民在相關問題上關切的角度，星期三清晨返台後會儘速召開記者會報告訪美得到的資訊跟成果。

台灣民眾黨主席黃國昌今(11)日結束新北後援會成立大會後，隨即率團赴美國華府進行為期三天的訪問，訪團包括即將就任的台灣民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。

廣告 廣告

黃國昌行前受訪時表示，此行目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，與美國政府直接溝通交流，希望有機會從美方得到直接可信賴的資訊，也表達台灣人民在相關問題上關切的角度；民眾黨把此行定位成真誠、坦率的交換意見，把從美方直接、第一手得到可信賴資訊，視為此行最重要的目的。

黃國昌指出，台灣民眾黨一直都支持國防自主以及強化台灣自我防衛能力，但是也須忠實反映人民心聲，這是個負責任在野黨的天職，遺憾的是，對美軍購這麼重要的議題，人民竟是在去年11月底時，才藉由總統賴清德投書美國媒體得到重大政策宣示。

黃國昌表示，過去這段時間民眾黨非常希望政府能針對關於對美軍購，特別是1.25兆特別條例，具體要買哪些東西、預計何時交貨，以及在進行條例審查時必要的相關資訊，但遺憾的是到目前為止，除了拿到2張A4紙、看到7個條文以外，能夠得到的資訊可以說是少到已不知該怎麼形容。

黃國昌提到，針對高關稅議題，政府告訴大家去年4月在所謂最優先的清單，到去年8月時還是用20%加上既有稅率，對台灣很多廠商造成實際衝擊，政府也告訴大家說「這只是暫時的」。

黃國昌說，現在已邁入2026年，台灣民眾黨認為，最好的方式就是真誠、坦率交換意見，而且得到可信賴的資訊，「資訊不能夠斷裂，政務不能夠停歇，監督更是不可以停下任何的腳步」。

黃國昌表示，民眾黨希望藉由務實、理性、科學的態度，協助行政部門及政府面對國內外眾多挑戰，台灣目前的情勢內外交迫，要面對的課題非常多，沒有辦法任由民進黨政府繼續的撕裂台灣社會，甚至主動散播假訊息，把所有在野黨合理的監督，都把他抹成中共同路人，這樣的態度無助國內團結也沒有辦法解決問題。

黃國昌說，這次到華府進行閃電精準的拜訪，行程非常緊湊，在華府時間12日清晨落地，隨即進行一整天政府部門的拜會，12日下午結束後，晚上就會直接從華盛頓搭機返台，預計在星期三清晨返抵國門，當日於立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。他感謝非常多部門協助順利完成參訪華府相關行程的安排對接，讓他們能順利達成這次的華府行，也希望能有好的收穫結果跟大家報告。

台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國華府進行為期三天的訪問。黃國昌行前受訪時表示，此行目的是針對國防軍購及關稅等重要議題與美國政府直接溝通交流，也表達台灣人民在相關問題上關切的角度。(記者朱沛雄攝)

台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國華府進行為期三天的訪問。(記者朱沛雄攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌突訪美稱要談關稅、軍購 周玉蔻曝「真相」：往臉上貼金！

自由觀點》黃國昌赴美洽公？不必捨近求遠！

辭立委前最後一舞？ 黃國昌今突宣布「閃電訪美」

F-16V搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝光

