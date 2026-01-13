黃國昌率團「快閃」訪美？于北辰揭1分鐘「美方立場」！

論壇中心／郭芳瑜報導

民眾黨主席黃國昌率團「快閃」訪美，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，民眾黨前國際部主任林子宇也在臉書發文，稱為了省住宿，抓緊時間拜會各單位。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，美國會掌握入境的人所有資料，所以黃國昌這次出訪，美方重話講一、兩分鐘就夠了。

黃國昌對外宣稱此次訪美將就軍購、關稅等議題與美方交流，但實際拜會對象與交流內容並未透漏。于北辰表示，立委身分只是一時，但當「美國人爸爸」是永遠的，美方只要關心一下他兒子，黃國昌可能就緊張了，所以黃國昌此行訪美，是被叫去訓話，「你聽懂就懂，不懂我就出手了。」

于北辰也提到，紐約時報公布台灣和美國關稅將談定15%，而條件之一是台積電加碼投資蓋5座晶圓廠，遭藍白質疑變「美積電」，對此他的看法則是相反，他認為這是一場以產業能力換取國家權力的大交易，即使台積電去美國建廠，依舊是台灣的產業，「如果沒有台積電，台灣連談都沒得談」。

原文出處：黃國昌「快閃」訪美談關稅？于北辰揭1關鍵：「美國人爸爸」被重點警告！

