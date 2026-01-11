黃國昌率民眾黨訪美稱「談關稅.國防」 綠委：以什麼身分？

台北市 / 綜合報導

佈局2026選戰，要選新北市長的民眾黨主席黃國昌，在三重舉辦造勢活動，不過民眾黨中央，突然在造勢之前一個半小時前，宣布黃國昌將率團訪美，出發時間就在造勢之後，而相關細節保密到家，僅透露會針對國防與高關稅議題與美方會談，對此，綠委陳培瑜就質疑黃國昌，到底有什麼身分，可以代表我國談關稅。

民眾黨黨新北隊大集結展現團結氣勢，要代表征戰2026新北市長的黃國昌成立新北後援會，柯文哲妻子陳佩琪妹妹柯美蘭都坐在第一排力挺， 不過其實在活動前幾天 ，一度傳出報名情況不理想。， 在黨內群組求救希望更多人參與 ，有新北市黨部幹部結果黨員反應興致缺缺。

廣告 廣告

民眾黨新北市長參選人黃國昌說：「不會啦，這場活動報名的人數還滿多的耶。」但時間拉回造勢前一個半小時，黨中央無預警發布消息，黃國昌將率團前往美國華盛頓，與美國有關部門針對國防關稅議題進行會談，抵達機場時間就在傍晚5點半，等於造勢結束就要趕往機場。

民眾黨新北市長參選人黃國昌說：「雙方聯繫跟接洽，其實已經有一段時間了，那不過說，基於對美方那邊的尊重，很多細節基於尊重對方，沒有辦法做太多的說明。」

立委(民) 陳培瑜說：「那他所謂的談關稅的對象，到底是所謂的美國政府高官到哪個層級，其實他都沒有向國人報告，我們實在看不出來，他有什麼立場，或是他有什麼位子，可以代表所謂的台灣，跟美國去談關稅。」綠委質疑黃國昌赴美時機，和黨主席身分與美方洽談關稅正當性，黃國昌啟程快閃訪美3天，相關細節全民緊盯。

原始連結







更多華視新聞報導

周玉蔻爆柯夫妻將赴美 民眾黨澄清：9/21才訪美

民眾黨2年條款倒數！ 黃國昌簽辭職書 僅陳昭姿待定

黃國昌批「硬拗」少子女化辦公室存在 石崇良：已轉型到行政院層級

