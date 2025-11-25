黃國昌率青年團訪日：台灣要當和諧平衡點 不做衝突引信

台灣民眾黨主席黃國昌今（25）日率領青年團出訪日本，展開為期四天的交流訪問。行前接受媒體聯訪時，黃國昌針對近期中日關係升溫表示，身為台灣第二大在野黨領袖，他呼籲各界切勿激化衝突，應從區域穩定角度尋求和平對話空間，強調「台灣不該成為衝突對立的中心或引信，要當區域和諧的平衡點與橋樑」。

此次訪日由黃國昌擔任團長、台北市議員陳宥丞擔任副團長，將與日本各黨派政要見面，並透過青年座談深入了解台日青年關心的就學、就業等議題。黃國昌特別關注日本超高齡社會的長照保險制度，盼為台灣推動可長可久的照顧體系提供借鏡。

陳宥丞表示，此行並非臨時規劃，團隊從半年前就積極準備，即使國際情勢有變化，民眾黨仍認為市政與國際交流不能停。他強調將以負責任態度完成任務，返國後向社會清楚報告成果。

青年團代表廖先嶸指出，將以青年視角推動台日深度交流，與日本朝野議員、政府部門、智庫與企業會談，針對能源永續、關稅制度、社會福利等議題交換意見。逢甲大學兼任助理教授吳皇昇也隨團出訪，表示期待就聯合政府、地方創生及長照議題向日本學習經驗。

（圖片皆由民眾黨提供）

