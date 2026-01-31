黃國昌畢業找新工作！政治評論員曝可重拾"這行業"！

【論壇中心/綜合報導】



民眾黨主席黃國昌，30日迎來立委任期最後一天，他在臉書PO出與院長韓國瑜合照，內文提到新的旅程即將開啟，也宣布2月1日成立競選總部，全心投入新北市長的選戰，且每周一都會開直播，也將重新登錄律師，有需要時重披法袍。

政治評論員張益贍在《頭家來開講》節目中指出，黃國昌這輩子做了兩次立委，「而他這會期的表現完全抵消第一任期的黃國昌」，等於是完全不存在，而接下來，他可能會常常跑法院，張益贍也提到，各位別忘記，他一直在積極從事一個行業，「叫做徵信業」，前陣子鬧得沸沸揚揚的狗仔案，菱傳媒、民報都是他透過凱斯國際合作的媒體，甚至還狗仔拍到的照片賣給王鴻薇，張益贍大酸，這個生意不錯，黃國昌可以繼續，希望黃國昌可以好好做你的徵信業、好好做你的律師、好好做你的網紅直播帶貨。

