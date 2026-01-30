黃國昌當立委最後一天 羅智強：他是國民黨團最佳夥伴

國民黨團書記長羅智強在臉書分享與民眾黨主席黃國昌的合照。 圖：擷取自羅智強臉書

[Newtalk新聞] 今（30日）為立法院本會期最後一天，民眾黨8席不分區立委中，除了陳昭姿、劉書彬，包括民眾黨主席黃國昌在內的6席立委，為落實黨內「兩年條款」，今天就是擔任立委的最後一天。國民黨團書記長羅智強則透過臉書發文感念，盛讚黃國昌是抵抗民進黨獨裁的堅實戰友，也是國民黨團的最佳夥伴。

羅智強表示，今天是本屆立法院第四會期的最後一天，黃國昌即將依民眾黨的兩年條款卸任立委職務。他與黃國昌在立法院司法法制委員會共事2年，黃國昌問政專業、質詢犀利，敬業的態度讓大家同感敬佩。

廣告 廣告

羅智強指出，從推動國會改革法案、嚴格把關政府預算、增訂妨害司法公正罪、全台反罷免、反實質廢死、修法打擊詐騙、打破鳥籠公投，到提出總統彈劾案。黃國昌與大家並肩作戰，一同打拚，是抵抗民進黨獨裁的堅實戰友，也是國民黨團的最佳夥伴。他相信，只要在野持續團結，彼此支援，無論民進黨有多兇惡，我們定能守住台灣民主，撥亂反正。

國民黨立委牛煦庭上午於立法院受訪也稱，民眾黨會有新的一批立委進來，但他相信，藍白合作的格局應該還是會持續，不管是藍營支持者、白營支持者，甚至很多中間選民，期待在野黨聯合起來共同制衡執政黨的力量。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李貞秀國籍爭議延燒 黃國昌：法律解釋權從來不在行政機關

嘆民眾黨紛擾「不願被利用」 林子宇：不願同流、也願離開