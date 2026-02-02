黃國昌疑偷使眼色！柯文哲被女問1題超尬 陳佩琪回應

一名女子突然衝到柯文哲面前，激動地自稱是他的台大學妹。（圖／翻攝自民眾之聲YT）





選戰腳步逼近，各黨大咖紛紛走入基層與民眾互動，但場面有時卻出乎意料地尷尬。就在1月31日，民眾黨前後任主席柯文哲與黃國昌現身台北南門市場發春聯，原本是為了替自家參選人造勢拉票，現場卻上演了一齣「醫學系學妹」突襲陳情的戲碼。這場關於房價正義的質問，不僅讓柯文哲在冷風中抓頭苦笑，隨後網友在畫面中抓到的神祕眼神，更讓民眾黨內部的互動關係成了網路熱議的陰謀論。對此，陳佩琪回應了。

醫學系學妹陳情買不起房讓柯文哲尬在原地

當天聯訪才剛結束，一名女子突然衝到柯文哲面前，激動地自稱是他的台大學妹。該名女子語帶哽咽地表示，自己從小在大安區長大，拚命考上醫學系，如今都已經35、36歲了，卻發現自己根本買不起大安區的房子，憤而質問柯文哲這世界是否還有公平正義。面對突如其來的房價考題，過去曾因妻子陳佩琪看1.2億豪宅而引發議論的柯文哲，顯得不知所措，只能尷尬地撓撓頭，最後在幕僚簇擁下匆匆離去。

黃國昌神祕挑眉眼神引發網友演戲質疑

這段插曲在網路流傳後，有眼尖的網友發揮顯微鏡精神，發現就在學妹出現的前一秒，身旁的黃國昌似乎朝著鏡頭外「挑了一下眉」使眼色，隨後女子便精準登場，而黃國昌則在此時默默飄走。這一幕讓不少網友在批踢踢與社群平台質疑，這是否是黃國昌刻意安排的劇本，甚至有人揶揄這根本是為了給柯文哲難看而排練的「眼神演技」，懷疑民眾黨內部權力鬥爭已悄悄浮上檯面。

陳佩琪親上火線護夫放話要找國昌討公道

面對網路上的漫天傳言，柯文哲的妻子陳佩琪2月1日在臉書發文時，留言區立刻被大批網友洗版。許多人留言提醒她要小心「國昌老師」，直指黃國昌昨天的眼神太靈動，是在背後「弄」柯文哲。對此，陳佩琪竟然親自回覆網友，語氣嚴肅地表示，自己有黃國昌的Line，並放話如果黃國昌真的有動手腳，「那我去幫老公討公道」，護夫心切的態度讓這起陳情事件演變成黨內成員互信的政治攻防。

陳佩琪放話如果黃國昌真的有動手腳，「那我去幫老公討公道」。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

