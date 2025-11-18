黃國昌疑對價質詢涉貪 檢列他字案全面追查

立委黃國昌「自主參加」北高360活動後，其妻高翔為其掛上彩帶。(黃國昌臉書)

民眾黨主席黃國昌深陷凱思國際「狗仔案」與資金流向疑雲，風暴不斷擴大。《鏡週刊》爆料指出，黃國昌被控實際掌控凱思國際，不僅指揮狗仔監控政敵，帳戶資金更疑似回流其私人領域，恐牽涉洗錢、貪汙與對價關係。





多名曾受雇凱思的狗仔向檢調供稱，跟拍綠營人士的指令最終皆由黃國昌下達，並提交多張手機對話截圖。狗仔透露，部分人最早在黃成立的「揭弊者協會」任職，後來轉任狗仔，再隨著凱思成立改由新公司發薪，但工作內容完全一致，顯示指揮鏈從未改變。

金流部分也出現重大疑點。凱思帳戶挹注資金包括臺雅集團旗下寀奕公司、陳建平、黃安捷等人，這些企業與人士皆曾是黃國昌在國會質詢的對象，資料顯示，部分資金竟回流黃國昌私人帳戶，構成高度對價關係疑慮。





凱思大帳房李光昕更扮演關鍵角色。她負責狗仔薪資、保費、租車與資金調度，但案發後卻突然出境失聯至今逾一個月，引發外界質疑其角色類似「柯文哲橘子案」中的核心帳房。她與黃交情匪淺，黃曾為她直播抱不平，也曾在爭議爆發後以英文暱稱稱呼她，引發更多聯想。





隨著金流、指揮鏈證據集中曝光，北檢也動作跟進。由於媒體揭露凱思國際曾收受沈淳浤的 200 萬元資金，而黃國昌又在立院質詢臺雅詐欺案，引發涉嫌對價質疑。經民眾告發後，台北地檢署已將黃國昌列為「貪污案他字案被告」，並與狗仔案衍生之國安法、妨害秘密與個資法等罪嫌一併調查。