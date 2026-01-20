黃國昌疑涉攜出軍購機密資料 台派戰鬥雞張銘祐告違反國安法

民進黨台北市議員擬參選人張銘祐(圖左)、律師詹晉鑒(圖右)，今(1/20)日上午前往台北地檢署告發民眾黨立委黃國昌涉犯國安法。呂志明攝



民眾黨立委黃國昌日前在立法院軍購機密會議後，疑似攜帶機密資料離開會場一事，民進黨台北市議員擬參選人張銘祐及律師詹晉鑒，今(1/20)日上午前往台北地方檢察署，告發黃國昌涉犯《國安法》及《刑法》洩漏交付國防秘密罪。

張銘祐指出，立法院於19日召開軍購機密會議，因涉及國家安全，會議全程採取閉門方式進行。然而，黃國昌卻被指控疑似將機密資料帶離現場，由於軍購會議內容涉及國防部署、戰略規劃及對外軍事合作等高度敏感事項，任何洩漏或管理不當，都可能對台灣的安全構成嚴重威脅。

張銘祐說，根據《立法院議事規則》第50條規定，秘密會議的紀錄及決議，無論是立法委員、列席人員或立法院員工，均不得以任何形式對外洩漏。若需發布相關消息，也必須經由立法院院長核定。此外，同法第52條明確指出，若立法委員違反上述規定，應交由紀律委員會審議處理，情節重大者甚至可能涉及刑事責任。

民進黨台北市議員擬參選人張銘祐(圖左)、律師詹晉鑒(圖右)，今(1/20)日上午前往台北地檢署告發民眾黨立委黃國昌涉犯國安法。呂志明攝

詹晉鑒律師表示，本案並非單純的程序疏失，而是牽涉到是否違法持有、攜出或接觸國防機密資料等重大法律問題。他強調，即便相關資料最終得以追回，也無法抹煞行為本身可能構成違法的事實，司法機關應全面介入調查，以釐清真相並追究責任。

張銘祐進一步指出，國防安全超越政黨利益，無論任何政治人物或政黨，都不應將個人行動凌駕於國家安全與法治之上。他強調，此次告發並非為了製造對立，而是為了向社會傳達一個明確訊息：台灣的民主與安全必須建基於對法律與制度的共同尊重。

最後，他呼籲立法院應全面檢討目前的秘密會議管理與監督機制，以杜絕類似事件再次發生。同時，他也希望社會各界共同關注此案，確保破壞制度者無法藉由政治口號逃避應有責任。

