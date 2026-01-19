黃國昌的「量子糾纏」！承認夾帶軍機竟喊抹黑 律師籲考生「1情況」找他陳情

即時中心／温芸萱報導

立法院今（19）日進行軍購特別條例報告，民眾黨立委黃國昌竟夾帶機敏資料離開會場，事後被要求返還。黃國昌稱僅是不慎夾帶，發現後30秒內即繳回，反批民進黨抹黑。對此，律師林智群發文嘲諷，黃國昌既承認「有做」，卻又指控遭抹黑，說法前後矛盾，這就是黃國昌的「量子糾纏」。他更反諷，未來若有考生不小心把考卷帶離考場30秒，被記0分，都可以去找黃國昌陳情，「他會幫你們爭取公道」。





立法院外交及國防委員會今日進行1.25兆元軍購特別條例機密專案報告，期間傳出民眾黨立委黃國昌疑似夾帶相關機敏資料離開會場，隨後遭現場人員要求返還，引發爭議。黃國昌事後在臉書發文稱，只是不慎夾帶，發現後已在30秒內立即繳回，並反批民進黨刻意抹黑、政治操作。

不過，律師林智群隨即在臉書連發多則貼文嘲諷此事，直指黃國昌的說法在法律邏輯上「很奇怪」。林智群指出，刑法構成要件主要分為兩部分，一是客觀構成要件，也就是「有沒有做」，二是主觀構成要件，則是「出於故意或過失」。他表示，黃國昌既然已承認自己確實將國防機密文件帶出會場，代表客觀構成要件已經成立，接下來通常只剩下主張「不是故意、只是疏失」的空間。

林智群諷刺，黃國昌一方面承認「有做」，另一方面卻指控他人抹黑，還強調只是拿出去30秒，「不算真的拿」，形同處於「有拿」與「沒拿」之間的矛盾狀態，簡直是「承認」與「不承認」的疊加，宛如量子糾纏。

最後，林智群更酸，照此邏輯，未來國家考試結束後，若有考生不小心把考卷帶離考場30秒，卻因此被記0分，都可以去找黃國昌陳情，「他應該會幫你們爭取公道」。





