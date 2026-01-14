黃國昌監督國防預算只會放話？林楚茵：還沒看考卷就先打零分

政治中心／劉宇鈞報導

藍白7度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。民眾黨主席黃國昌今（14）日稱，行政院的版本僅用7個條文就要編1.25兆，他從美國回來後，反對決心更強烈，將自行提版本。對此，民進黨立委林楚茵酸，黃國昌只會對外放話，就像還沒看考卷就先打零分。

林楚茵發文表示，藍白再度封殺8年1.25兆國防特別預算，讓預算連進委員會審查的機會都沒有，國防預算在國內不審，黃國昌卻獨創「出國審」，回國高調開記者會放話「反對的決心更強烈」。

林楚茵認為，預算不是不能砍，但連審都不審，到底是在監督什麼？不進委員會、不看內容，只會對外放話，就像還沒看考卷就先打零分，這不是監督，是作秀！

林楚茵直言，說穿了，藍白一再惡意封殺，就是怕真正審查時，大砍國防經費的嘴臉被全民看見。國防部已表明下週將機密說明國防預算內容，如果藍白真的關心軍人待遇，那最基本的，就是把國防預算拿來審，而不是繼續封殺。

