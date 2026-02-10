黃國昌直播收抖內爭議被波及 呱吉回應：我已無意競選公職

知名網紅呱吉。 圖：翻攝自呱吉IG

[Newtalk新聞] 民眾黨新北市長參選人黃國昌卸任立委後開直播收抖內，引發政治獻金疑義，但卻有網友護航黃國昌，公開指名前台北市議員、網紅邱威傑（呱吉）也同樣有相關爭議。對此，邱威傑親上火線澄清，他表示，自己原本並不在意黃國昌直播抖內一事，但對方卻在相關討論中「硬要提到他的名字」，將兩人並列比較，因此才出面說明兩者之間的本質差異。

邱威傑指出，他之所以回應，是因為有人指稱他同樣是卸任公職身分，卻可以進行直播並收取贊助。他強調，自己與黃國昌最大的差別在於，黃國昌仍有持續競選公職的計畫，而自己早已沒有再參選任何公職。

針對外界再度提及「一日雙塔」活動的直播抖內問題，邱威傑直言，這件事其實早在他仍任公職期間，就已公開說明過。一日雙塔活動是「上班不要看」的年度企劃，他只是該活動的參與者之一，相關抖內款項是給公司，而非個人，並未以任何直接或間接形式流入他個人口袋。

他進一步說明，實際上，一日雙塔的直播與活動成本遠高於抖內金額，活動結束後也未形成任何獎金分配到個人。他在上班不要看期間，一直領取的是負責人法定最低薪資，從未參與分紅。雖然年終獎金與同事一致，但在公司資金最吃緊的幾年，甚至曾向太太借錢發放獎金，而自己則完全未領。

邱威傑談到，這些財務狀況都有紀錄可查，因此當時團隊並未認為一日雙塔的直播抖內存在不當問題。他也坦言，團隊事前即已意識到這可能成為爭議點，並曾公開對外說明相關考量。

他也表示，當時其實只有兩個選擇：要嘛活動未完成、公司提前倒閉；要嘛開放直播抖內並接受商業贊助。最終團隊選擇後者，讓活動得以完成。

他最後強調，自己在擔任公職期間，只有因身分關係而減少收入，從未因此增加收入；反而是在卸任公職、公司結束營運後，才真正開始出現盈餘。不過，他也自嘲表示，去年幾乎所有盈餘「又被走鐘獎吃掉了」。

