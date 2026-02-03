黃國昌直播連2天營利奪冠！他笑「喜收紅包30萬」：小草比兒子可靠多了

政治中心／黃依婷報導

民眾黨主席黃國昌已於2月1日正式請辭不分區立委，經常開設直播，與小草、小蔥們互動的他，近日也開啟直播營利功能，經過網紅四叉貓劉宇席計算後，兩天內黃國昌一共收到30萬元的贊助金。對此，律師林智群也狠酸「小草比兒子可靠多了」。

林智群發文，黃國昌卸任立法委員之後，迫不及待地打開YouTube抖內功能，兩天喜收紅包30萬元，讓他不禁直呼「小草比兒子可靠多了，阿北兒子都在環遊世界花家裡的錢」。

據了解，四叉貓今早先是恭喜黃國昌榮登台灣抖內冠軍王，並表示黃國昌選上立委後，聲稱為了避嫌所以把直播抖內功能關閉，雖然期間還是被他抓包偷開了2次，且前天卸任立委後，迫不及待連續2天都在直播中開啟抖內功能，這2天全台灣抖內排行榜冠軍應該都是黃國昌，且經過計算，兩天總共收到30萬元的抖內，讓他讚嘆「立委月薪才20萬元耶，這兩年辛苦國昌老師賺少了，恭喜國昌轉職當網紅發大財」。

然而，被問及直播營利一事，黃國昌稍早回應「這個不要問我，這是小編在工作的事務」，四叉貓對此也表達看法「最好老闆沒指示員工敢自作主張啦」。

