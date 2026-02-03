黃國昌直播「猛開抖內」衝榜一！「驚人收益數字被爆」律師開酸了

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌正式卸任立委，轉戰新北市長選舉的他，不只於1日就舉行競選總部開幕典禮，更被網友發現個人經營YouTube頻道也開啟「營利抖內」功能，常針對社會時事發表觀點的律師林智群就在臉書曬出一張收益排行榜圖表，評論黃國昌「喜收紅包30萬元」現況，在網路引發不小討論。





卸任立委轉戰新北市長 頻道開啟抖內引熱議



民眾黨主席黃國昌才於2月1日正式遵循「兩年條款」請辭不分區立委，就被網友發現他常開直播與支持者互動的影音頻道也開啟直播營利功能，律師林智群就曬出一張黃國昌霸榜第一名抖內數據的圖表，並評論：「黃國昌卸任立法委員之後，迫不及待的打開YouTube抖內功能，兩天喜收紅包30萬元。」。

廣告 廣告





黃國昌稱是小編設定 四叉貓問1句



林智群更用標籤吐槽：「小草比兒子可靠多了」、「阿北兒子都在環遊世界花家裡的錢」，事實上，黃國昌稍早也被問到自己頻道開啟營利功能的近況，黃國昌則回應：「啊、嘖……這個、這個不用問我啊，這個小編工作的事務，嘿、還有其他的事嗎？」，對此網紅四叉貓則發文提出疑惑：「黃國昌直接推給說是小編設定的……最好老闆沒指示員工敢自作主張啦」。





原文出處：黃國昌YT直播「猛開抖內」衝榜一！律師曬「驚人收益數字」點名小草開酸了

更多民視新聞報導

700坪彰化謝家白宮太扯！「國民黨四大家族豪宅」金源遭綠起底一次爆

柯文哲挺黃國昌戰新北「爆嫉妒」！「見1幕」不受控脫口真心

「急閃柯文哲學妹陳情」黃國昌澄清了！網秒抓「2細節露餡」：小草看不出來

