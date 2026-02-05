黃國昌直播2天湧30萬抖內 劉世芳提醒：不符合政治獻金規定

內政部長劉世芳（中）出席行政院會後記者會。李佳穎攝



前民眾黨立委黃國昌卸任後，馬上受民眾黨徵召為新北市長參選人，而黃國昌在卸任立委後開放Youtube頻道接受「抖內（Donate）」。對此，內政部長劉世芳提醒，「抖內」並不符合未來的候選人可以使用的、正式的、合法的政治獻金。

黃國昌在卸任立委後開放Youtube頻道接受「抖內」，直播2天湧入約新台幣30萬元，外界質疑是否符合政治獻金法規，劉世芳解釋，由於他已經不具備立委資格，但是否是「法定的某個縣市長候選人的資格」，這需要按照《政治獻金法》來的相關規範來審查。

劉世芳提到，「抖內」是透過網路數位金流而來，不容易調閱也不容易監控跟審查，不受《政治獻金法》規範，抖內的方式並不符合未來的候選人可以使用的、正式的、合法的政治獻金，相關的法規範已經與監察院召開多次會議討論，正由行政院審議中，未來將送由立法院參考。

