黃國昌直播2天「抖內」近30萬 劉世芳：非合法政治獻金管道

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會後記者會。（圖／行政院提供）

民眾黨主席黃國昌卸任立委後宣布將參選新北市長，他被爆2天直播就收到近30萬元的「抖內」，引發各界熱議。對此，內政部長劉世芳今（5）日表示，抖內是經過網路，不容易調閱、監控與審查，並不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金管道，目前已與監察院完成多次會議，將送至行政院審議，未來會給立法院參考。

黃國昌卸任立委後，保持固定每週一開直播與網友互動，也同步為新北市長選戰募款。黃國昌YT頻道就被爆重啟抖內功能，直播兩天「抖內」金額就接近30萬元，被問此事時，黃國昌卻回應「不要問我，這是小編的工作事務」，說法再度引發外界質疑是否刻意甩鍋。

廣告 廣告

劉世芳今日在行政院會會後記者會受訪時，媒體詢問，對於黃國昌收30萬「抖內」外界關注是否也將納入《政治獻金法》？她表示，縣市長候選人都要按照《政治獻金法》相關規範，給包括監察院在內做審查，但是大家都知道抖內是經過網路而來，不容易調閱、監控與審查。

劉世芳強調，「抖內」方式並不符合未來候選人可以使用正式合法政治獻金管道，這部分目前已與監察院完成多次會議，將送至行政院審議，未來會給立法院參考。

更多三立新聞網報導

黃國昌戰新北！粉專預言「下一步」狠酸：跟柯文哲、國民黨比誰更快賣台

要求編列警消加薪預算！黃國昌率百名退休警消提團體訴訟喊：賴清德還錢

黃國昌轟AIT介入內政！行政院：「黃前立委」的說法可能會遭到利用

川習通話談台灣！黃國昌曝美國「強人政治」：重視價格不在意台灣主權

