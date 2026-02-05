黃國昌直播2日抖內金額飆近30萬 內政部：非合法政治獻金管道

內政部長劉世芳強調，抖內非未來候選人可使用的合法政治獻金管道。（資料畫面）

民眾黨主席黃國昌在卸任立委後，立即將重心轉向新北市長選戰，他在卸任後開直播僅2天就累積近30萬元的抖內，引發外界高度關注。對此，內政部長劉世芳今（5日）表示，抖內透過數位平台流通，不易調閱也難以監管，「以抖內方式收取款項，並非未來候選人可使用的正式、合法政治獻金管道」。

民眾黨主席黃國昌正式依「兩年條款」辭去不分區立委後，就被網友發現他常用的直播頻道開啟了營利功能。律師林智群也公布一張數據圖，顯示黃國昌在抖內排行榜上名列第一，並評論指出「黃國昌卸任立委後，立刻開啟YouTube抖內功能，兩天就收到約30萬元的紅包」。

對此，內政部長劉世芳今（5日）指出，黃國昌雖已不具備立法委員身分，但是否擁有某縣市長候選人的法定資格，仍須依照《政治獻金法》的相關規範辦理，並提供給監察院等機關進行審查。

劉世芳進一步表示，黃國昌近期透過直播收取的抖內款項，是透過數位網路進行，因此不易調閱、監控或審查，不過，以這種方式收受款項，可能並不符合未來候選人可使用的正式、合法政治獻金管道。另外，針對加強相關法律規範的作法，劉世芳說明，內政部已與監察院多次會議討論，目前方案已送行政院審議，未來將再提交立法院供參考，以完善政治獻金管理制度。





