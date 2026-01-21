黃國昌盼有14位綠委「挺身而出」 比照南韓支持彈劾案

立法院召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，議場並放置賴清德人形立牌。 （圖片來源／張啓楷臉書）

立法院今（21）日起召開為期兩天的全院委員會審查總統賴清德彈劾案，民眾黨團總召黃國昌期盼，能有14位民進黨籍立委「挺身而出」，跨越彈劾案成立門檻。

有關行政院長卓榮泰受訪時叫板立法院，要求直接辯論，黃國昌則反擊「卓榮泰好膽麥走」，卓有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。

黃國昌強調，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，比照大選由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播，也請行政院立即指派對口進行聯繫，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。」

黃國昌並在全院委員會與民眾黨中央委員會痛批，賴清德寧可浪費整整一年發動大惡罷，意圖強硬改變國會生態，也不願與在野溝通，明目張膽違憲、架空民主，在連以被彈劾人身分列席國會都不願意。

獨裁心態顯露無遺，南韓12位議員加入彈劾尹錫悅

黃國昌對於總統府以便籤回覆立法院「立法院無直接向總統問責之權」，不但輕蔑，更是荒腔走板、獨裁心態顯露無遺，民進黨團同樣選擇以邏輯謬誤的言論繼續幫一位違法濫紀的總統卸責，實在令人遺憾。

黃國昌再舉去年大罷免稱，賴總統選擇逃避責任，把責任歸咎於民進黨團總召柯建銘，結果連柯建銘都不忍了，「直接跳出來打臉賴總統。」

立法院立起彈劾文，但要成案機率不高，並衍生行政院長卓榮泰叫板立法院，要求直接辯論一事。 （圖片來源／張啓楷臉書）

「賴總統浪費一整年搞大罷免、想要改變國會結構。」黃國昌稱，結果竟然拒絕公布國會三讀通過的法律，根本就是徹底癱瘓國會、架空民主憲政程序，國會為了制衡挺身而出舉世皆然。」

黃國昌並以南韓為列稱，國會同樣對前總統尹錫悅提出彈劾案，即使首次因執政黨杯葛導致投票人數不足，時任總統也都不敢說是浪費時間。

「在野黨仍持續努力捍衛國家，最後有12位執政黨立委良心發現。」黃國昌稱，最後成功彈劾尹錫悅、守住南韓民主。

不讓「德意志」凌駕法律與國家，國民黨批三失總統

黃國昌進一步期待，在接下來彈劾程序中，能出現14位有良心的民進黨籍立委挺身而出，勇敢站出來彈劾侵害民主憲政的獨裁總統，不讓「德意志」凌駕於法律、凌駕於國家之上。

國民黨則批評，「賴市長不進議會，賴總統不進國會，失職、失能、失德的三失總統！」賴清德選擇拒絕出席，將人民的意旨踐踏在地。

國民黨並表示，當年監察院彈劾賴清德市長的理由是：架空立法權、悖離民主與法治原則、傷害憲政體制，如今一字不變，再次完美適用於賴清德總統的彈劾案。

只是在野黨現有國民黨58席、民眾黨8席，以及2席無黨籍立委共62席，而彈劾案成立要達2/3門檻，即76席，一般預料彈劾案難以通過。







