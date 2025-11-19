黃國昌盼藍白智庫對接 鄭麗文：已與李鴻源討論建構平台

「以行動 顧台灣」，民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文主席高峰會。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」登場，黃主張能參考之前「朱黃會」經驗，之後盡速讓兩黨智庫對接。鄭也正面回應，未來積極做智庫對接，就大家關注的重要議題與台灣亟待解決的問題與困境進行討論。

鄭麗文也透露，這兩天剛跟前內政部長李鴻源見面，就是討論這個話題，希望李幫忙組成相關團隊，具體對每一區域、地方政府的政策建設提出願景藍圖，結合各領域有專業前輩，而這也是讓台灣年輕人大試身手的重要平台。

鄭麗文表示，沒想到與黃國昌有高度默契，黃講到她心中最想講的，從黨外在野大聯盟到今天兩黨合作，希望未來平台能結合台灣愈多人愈好，各行各業各種專業與關懷，把台灣政治從惡鬥、口水拉回正向具體良善的政策之爭。

鄭麗文指出，智庫平台要發揮功能，希望納入各種不同專業，如她正找回過去國民黨執政時期有寶貴執政經驗的優秀技術官僚，還有學者與專業、公民團體進入，這是非常好的平台。

鄭麗文說，重要政策不只要專業，還要貼合民意、接地氣，不能閉門造車、自以為是，主張組影子內閣，對各不同部會、政策層面，要找到負責的人與團隊形成對台灣具體有利政策，為明年地方選舉要找到亮點與競爭力所在。

鄭麗文表示，台灣中小企業憂心忡忡壓力大，執政黨不務正業，需要國會結合地方政府力量幫他們點一盞明燈，讓他們看到未來希望在哪。

