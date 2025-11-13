黃國昌真沒報名北高360！他痛批自私當自由

▲民眾黨主席黃國昌日前參加騎車一日北高，跟騎比賽卻沒報名。（圖／取自黃國昌臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌上週末分享他完成「北高360」自行車騎行，卻慘遭抓包沒有賽事的編號貼紙，安全帽後面也沒有帽尾帶，被質疑是沒繳報名費，而黃國昌本人昨（12）日也坦承，他到了現場才知道有比賽，真的沒報名。對此，長年參與馬拉松賽事的成大教授李忠憲痛批，在歐洲這叫bandit rider，在台灣卻成了政治秀，少了尊重，所謂的自由只是自私。

李忠憲昨發文指出，記者問黃國昌是否有報名或繳費，以及騎乘過程中有用官方物資？他表示：「完全沒有」，接著黃國昌宣稱自己到現場的時候，才知道協會有辦活動，而且協會的人早上11點已經出發，自己則是12點才開始騎車，他說他騎在公共的道路上，也沒進賽事的檢入點、休息站、終點，而終點是騎到自己左營的旅館。

李忠憲表示，像黃國昌這種騎自行車的人叫做bandit rider，沒有報名，卻混進賽道跟著正式選手騎。乍看之下，他們只是自主練習，沒拿補給、不領獎金，好像無傷大雅，但在真正懂比賽文化的人眼裡，這樣的行為不只是違規，更是對運動精神的侮辱。

李忠憲提到，自由不是想幹嘛就幹嘛，bandit rider 最常說的話：「我只是騎車而已，公路又不是你家的」，但問題在於，比賽期間的道路暫時不屬於任何個人，而是由主辦單位依法申請、臨時封路、安排交管。在沒有報名的情況下闖入，並非展現自由，而是踐踏秩序。自由的真正意義在於尊重他人的界線。少了尊重，所謂的「自由」只是自私。

李忠憲指出，當一個未報名者偷偷混入，他雖未掏錢，卻享受了同樣的安全管制與醫療保障。若發生意外，他既不在保險範圍內，還可能拖累醫療與交管人員。這不是勇氣，是占便宜。有些bandit rider甚至會貼在選手後面吸風，干擾比賽秩序。對付費參賽者而言，這是一種侮辱，他們花了報名費、遵守規則、簽下風險切結，而你卻只靠一個「我練習而已」的理由，就想混進集團裡享受氣流與榮耀？歐洲許多賽事主辦單位會在公告裡明確寫著：「任何未報名者進入賽道，將視為侵擾活動安全區域，並依法處理。」這不是排外，而是基本的秩序。

李忠憲痛批，真正的騎士，不會用「練習」當藉口，也不會偷騎去追風。因為他知道，風會記得誰誠實地出發。黃國昌說：「我不知道今天有比賽」，大家相信是真的嗎？很多無賴犯法以後，都是這樣講的：「我又不知道這樣有犯法」，堂堂一個康乃爾大學的法學博士，講話像個無賴！

