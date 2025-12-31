即時中心／高睿鴻報導

民眾黨主席黃國昌近期醜聞連環爆，先是捲入「狗仔團」風波、涉嫌豢養跟拍團隊及合謀傳媒記者，偷拍及跟監政敵；更傳出與「凱思國際」公司關係匪淺，金流疑與中資或港資有關，引發國安單位關注；之後又被媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬，並於質詢時幫忙老董「出氣」。不過，這些爭議似乎不影響他的心情，本人揚言，今（31）日要推出「個人寫真集」，並於臉書大曬他的身材照。

廣告 廣告

黃國昌今天在臉書曬出「堅定的邁向健康之路」身材對比照，從畫面中可見，他接受訓練前身材臃腫、上半身贅肉頗多、還有顯眼的大肚腩、手臂及脖子也很「肉感」，幾乎看不見肌肉；但歷經訓練後，現在不僅身材精實、肥肉幾乎全消失，甚至腹部還有數塊腹肌，變化相當驚人。對此，雖外界不斷傳出「是否藉助藥物」的質疑，但黃國昌今天卻釋出訓練過程的影片，試圖自證減肥及肌肉都是「練出來的」。

黃國昌坦言說，之前曾被問「有沒有打瘦瘦針？」，甚至連記者圈都在傳；但他認為，雖然打瘦瘦針也沒有不好，但他認為，以自己現在身體的真實感受，不覺得這次瘦瘦針能帶來的效果。他宣稱，瘦瘦針或許可幫忙減重，但自己的身體是因為運動，感受到整個人精神變好、更有活力；「這絕對不是靠打針吃藥，就可以達成的」，黃國昌說。

快新聞／黃國昌真的脫了！揚言拍寫真集 今曬身材照狠嗆：不輸消防猛男

民眾黨主席黃國昌今（31）大曬身材對比照，他稱，上圖為「魔鬼訓練」前的原本身型。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

快新聞／黃國昌真的脫了！揚言拍寫真集 今曬身材照狠嗆：不輸消防猛男

民眾黨主席黃國昌今（31）大曬身材對比照，他稱，上圖為「魔鬼訓練」後的身型。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

黃國昌發文稱，拍攝這部《明年，繼續練》的影片，累積的汗水應該已能聚成溪。他接著說，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝知名網紅「館長」、以及他的教練，憑著天使耐心和魔鬼手段；還有紀錄體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，一起陪伴他走過這段過程，讓他能持續「收工，明天再練」。他也稱，這部影片要獻給「所有正在許願2026的朋友」，一起開始做出真正的改變。

而事實上，黃國昌日前就曾在直播時透露，將於今天推出個人生平首本寫真集。他甚至還自誇，「應該不會輸給新北消防局猛男」，更呼籲大家，若看完覺得不錯，可以印出來當月曆。不過，黃國昌此舉也引發部分評論者批評，媒體人詹凌瑀更直呼「令人噴飯」，直接開嗆：「消防員是『出生入死』救火，黃是『出賣靈魂』玩火，到底哪來的自信可以比？」。

原文出處：快新聞／黃國昌真的脫了！揚言拍寫真集 今曬身材照狠嗆：不輸消防猛男

更多民視新聞報導

國民黨民調大崩！慘跌5.2%成警訊 蕭旭岑稱「平常心以對」

臉還不夠腫？稱空拍101遭認證造假 中國又發15秒片「俯瞰台灣」

100公民團體連署挺憲判！經民連籲藍白：民主不能倒退

