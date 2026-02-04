即時中心／高睿鴻報導

年底九合一大選將至，各政黨都在試圖推出最強候選人名單，民眾黨也不例外，今（4）天正式透過中央委員會舉薦，徵召黨主席黃國昌參選2026年新北市長；同時，核定選決會通過之2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單。這次的5位被提名人，分別為：基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷。

黃國昌稱，因每位候選人都將披上台灣民眾黨戰袍，務必秉持該黨「共容、共融、共榮」核心理念，勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好；他說，相信每位參選人都具備深厚專業素養，未來也都能持續深入地方、傾聽民意，以最大努力和誠意完成民眾託付。並且，透過實際行動與政策促進地方發展、增進人民福祉。

廣告 廣告

談及自己參與新北市長選舉，黃國昌則稱，自己要以具體行動，帶給新北市民「一個不一樣的新北」，面對在野合作，也始終會秉持最大風度。黃國昌說，不論黨內提名初選或政黨彼此競合，所有良性競爭都是民主的展現，每位有志之士都該正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選、成為人民最好的選擇。

另外，會中也通過2026年地方黨部主任委員人事案：台北市黨部主任委員邱慧洳、新北市黨部主任委員周台竹、基隆市黨部主任委員邱佩琳、桃園市黨部主任委員洪毓祥、新竹黨部主任委員邱臣遠、苗栗縣黨部主任委員賴香伶、台中市黨部主任委員陳清龍、彰化縣黨部主任委員溫宗諭、南投縣黨部主任委員王安祥、雲林縣黨部主任委員蔡春綢、嘉義黨部主任委員張啓楷、台南市黨部主任委員顏耀星、高雄市黨部主任委員劉家榮、屏東縣黨部主任委員林育先、宜蘭縣黨部主任委員陳琬惠、台東縣黨部主任委員林冠任、金門縣黨部主任委員吳嘉獎、澎湖縣黨部主任委員蕭越。

原文出處：快新聞／黃國昌真的要戰了！民眾黨今正式徵召選新北市長 喊話「在野合作」

更多民視新聞報導

美濃大峽谷案起訴12人 陳其邁：不清除廢棄物就扣押財產

LIVE／民進黨再提名 屏東周春米、澎湖陳光復拚連任

吳思瑤麾下「最強戰將」出馬了！將競選新北議員 本人超猛背景曝光

