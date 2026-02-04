黃國昌確定投入新北市長選戰 拿「一馬平川」喊：正面迎戰

民眾黨今徵召黨主席黃國昌參選2026新北市長，並核定5名縣市議員提名人選。（陳愷巨攝）



民眾黨今天（4日）召開中央委員會，會中決議正式徵召黨主席黃國昌參選2026年新北市長。黃國昌拿著「一馬平川」、「馬力全開」春聯表示，任何有志投入公共事務的人，都應勇於面對競爭，在選戰中正面迎戰、充分展現自身優勢，證明自己是最合適的人選，最終成為人民心目中最好的選擇。

除新北市長徵召案外，會議中也核定新一波2026年縣市議員提名名單，共有5名人選獲得提名，分別為基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止選區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦，以及彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷。

廣告 廣告

披上戰袍就要全力以赴 藍白合是良性競爭

黃國昌表示，所有披上台灣民眾黨戰袍的候選人，都必須秉持「共容、共融、共榮」的核心價值，全力以赴投入選戰，勇敢向前，努力讓台灣變得更好。他相信，每一位具備專業能力、懷抱服務熱忱的夥伴，未來都能深入地方、傾聽民眾聲音，以最大的誠意與行動回應人民期待，透過實際政策與作為推動地方發展、提升民眾福祉。

談及自身的新北市長選戰規劃，黃國昌強調，他每天都在實踐追趕跑跳碰的精神，也就是追求更好、趕行程、跑基層、跳脫既有框架、碰觸真實民意，盡全力突破傳統政治運作模式，展現說到做到的執行力。他表示，將以具體行動帶給新北市民一個全然不同的新北市，讓市民能以生活在新北為榮。

對於在野合作與競合關係，黃國昌指出，無論是黨內提名初選，或政黨之間的競爭與合作，只要是良性競爭，都是民主政治的重要展現。他再次重申，每一位有志之士都應勇敢迎戰，展現自身長處，證明自己值得人民託付。

隨機砍人頻發生 籲中央盡速編列警消相關預算

此外，黃國昌也在會中提及，近日接連兩天於台南與苗栗發生的隨機傷人事件，特別是今天在苗栗處理案件的執勤員警，竟遭嫌犯持刀攻擊。他除表達對傷者早日康復的關切外，也嚴正呼籲執政黨，勿再忽視一再發生的社會案件所凸顯的警消人員高風險工作環境，應儘速依法編列立法院去年已三讀通過的《警察人事條例》相關預算，落實提高警消退休所得替代率。他質疑，現已是2026年2月，賴政府卻遲遲未依法辦理，「難道是打算一直欠到過年嗎？」

黃國昌表示，民眾黨對於守護一生奉獻社會的警消人員、確保其退休生活獲得實質保障責無旁貸。為此，民眾黨將於明天上午，與上百名退休警消一同前往法院，正式提出千名警消的團體行政訴訟，以捍衛依法行政的法治國原則，並替長年付出的警消同仁討回應有的公道。

白營公布地方幹部名單 及新一波縣市議員參選人

另外，中央委員會也通過2026年地方黨部主任委員人事案，名單如下：台北市黨部主任委員邱慧洳、新北市黨部主任委員周台竹、基隆市黨部主任委員邱佩琳、桃園市黨部主任委員洪毓祥、新竹黨部主任委員邱臣遠、苗栗縣黨部主任委員賴香伶、台中市黨部主任委員陳清龍、彰化縣黨部主任委員溫宗諭、南投縣黨部主任委員王安祥、雲林縣黨部主任委員蔡春綢、嘉義黨部主任委員張啓楷、台南市黨部主任委員顏耀星、高雄市黨部主任委員劉家榮、屏東縣黨部主任委員林育先、宜蘭縣黨部主任委員陳琬惠、台東縣黨部主任委員林冠任、金門縣黨部主任委員吳嘉獎，以及澎湖縣黨部主任委員蕭越。

最後，民眾黨選舉決策委員會昨天也通過2026年直轄市及縣市議員新一波提名選區公告，提名選區包括雲林縣斗六市、莿桐鄉、林內選區，以及雲林縣西螺、二崙、崙背選區，兩個選區皆規劃各提名1名議員參選人。相關登記作業將自2月5日上午9點起開放，至2月11日下午6點截止，登記資格與相關規定將同步於網路公告。（責任編輯：呂品逸）

更多上報報導

台北大巨蛋假日場次縮水受關注 球團盼下半季提前釋出檔期

「脫拉庫」主唱張國璽涉家暴遭妹妹提告 一審判決出爐

國民黨花蓮縣長初選爭議再起 葉耀輝質疑黑箱作業聲請假處分